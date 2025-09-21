Prima pagină » Știri externe » Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv

Rene Pârșan
21 sept. 2025, 17:00, Știri externe
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina duminică, anunță vicepremierul britanis David Lammy. Decizia a fost făcută publică mai târziu în cursul zilei de premierul Keir Starmer, iar Lammy a subliniat că recunoaşterea trebuie privită ca parte a unui proces de pace menit să ducă la o soluţie de tip două state. Alte ţări, printre care Franţa, Canada, Australia şi Belgia, sunt de asemenea aşteptate să anunţe în această săptămână, la Adunarea Generală a ONU de la New York, recunoaşterea Palestinei. Marea Britanie se va alătura astfel celor peste 140 de state membre ONU care au recunoscut statul din Orientul Mijlociu.

Deocamdată, nu există nici o reacție oficială a Statului Israel.

UPDATE: Canada și Australia s-au alăturat Imperiului Britanic. Portugalia urmează

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat, potrivit NBC News.

Cu puțin timp înainte, Canada devenise prima țară din Grupul celor 7 care a recunoscut statul Palestina, premierul Mark Carney promițând „un viitor pașnic atât pentru statul Palestina, cât și pentru statul Israel”. La scurt timp, și prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat recunoașterea oficială a „statului independent și suveran Palestina”.

De asemenea, și Portugalia va recunoaște statul Palestina duminică, 21 septembrie. La sfârşitul lunii iulie, Lisabona a anunţat această măsură având în vedere „evoluţia extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât şi prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene”.

Decizia guvernului de la Londra a fost amânată până după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, transmite The Times. Premierul britanic a mai declarat anterior că plănuiește să recunoască statul palestinian în cadrul summit-ului Adunării Generale a ONU, care se va desfășura în luna septembrie, la New York, dacă Israel nu va face eforturi pentru a îmbunătăți situația umanitară din Gaza.

”Orice pas spre recunoaştere are ca scop menţinerea în viaţă a perspectivelor unei soluţii cu două state”, a declarat duminică Lammy la Sky News.

Perspectivele din Gaza sunt sumbre

Starmer afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian dacă Israelul nu va ajunge la o încetare a focului cu Hamas, nu va permite accesul mai larg al ajutorului umanitar în Gaza, nu va renunţa la planurile de anexare a Cisiordaniei şi nu se va angaja într-un proces real de pace. „De atunci, încetarea focului a fost practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre”, a spus Lammy, menţionând şi extinderea coloniilor israeliene.

Întrebat dacă recunoaşterea ar putea fi considerată „o veste bună” pentru Hamas, Lammy a precizat că este esenţial să se facă distincţia între gruparea militantă şi poporul palestinian.

Opoziția lui Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în timpul unei vizite de stat la Londra, că se opune planului lui Starmer. Premierul britanic a adăugat însă că cei doi au convenit asupra „necesităţii păcii şi a unei foi de parcurs” în regiune.

Marea Britanie se va alătura astfel celor peste 140 de state membre ONU care au recunoscut Palestina. Decizia are o puternică valoare simbolică, având în vedere că Regatul Unit a fost unul dintre principalii aliaţi ai Israelului şi a jucat un rol crucial în crearea statului evreu după cel de-al Doilea Război Mondial.

