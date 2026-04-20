Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile

Mihai Tănase
Înfrângerea lui Viktor Orbán la alegerile parlamentare din Ungaria schimbă echilibrul de putere în Uniunea Europeană și deschide calea unor posibile sancțiuni împotriva Israelului. Liderii europeni își înăspresc pozițiile împotriva lui Netanyahu. 

Plecarea lui Viktor Orbán din fruntea Ungaria produce un cutremur diplomatic în Uniunea Europeană, slăbind una dintre cele mai solide pârghii de sprijin ale premierului israelian în interiorul blocului comunitar, scrie Politico.eu.

Timp de ani de zile, liderul de la Budapesta a folosit dreptul de veto pentru a bloca inițiativele Bruxelles-ului care vizau sancționarea guvernului condus de Benjamin Netanyahu, în special în dosarul sensibil al coloniștilor din Cisiordania.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attend a joint press conference after their meeting in Budapest, Hungary on April 3, 2025. Photo by Attila Volgyi/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Sancțiunile revin în prim-plan

Schimbarea de putere, după victoria lui Péter Magyar, redeschide rapid discuțiile privind sancțiunile împotriva coloniștilor violenți. Surse diplomatice europene susțin că măsurile ar putea avansa în perioada următoare, după ce anterior fuseseră blocate de Budapesta.

Noul lider maghiar a transmis semnale mixte privind direcția viitoare Budapestei, afirmând că „nu poate garanta că Ungaria va continua să blocheze deciziile UE privind Israelul”.

Această repoziționare vine într-un moment în care criticile la adresa Israelului se intensifică în Europa, inclusiv din partea unor lideri considerați anterior favorabili.

Friedrich Merz a avertizat că este „profund îngrijorat de evoluțiile din teritoriile palestiniene”, în timp ce Italia a suspendat un acord de apărare cu Israelul, după ce ministrul de externe Antonio Tajani a calificat acțiunile militare drept „inacceptabile”.

Relațiile UE-Israel, într-un moment de cotitură

Pe agenda europeană revine și o măsură cu impact major: suspendarea Acordului de asociere UE-Israel, baza relațiilor comerciale dintre cele două părți încă din anul 2000. Inițiativa, susținută inclusiv de premierul spaniol Pedro Sánchez, nu a întrunit până acum majoritatea necesară, însă schimbările politice ar putea înclina balanța.

În paralel, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat dur o lege controversată susținută de guvernul israelian, calificând-o drept o „o gravă regresie”, referindu-se la proiectul de lege privind pedeapsa cu moartea pentru cei palestinienii acuzați de terorism.

Tensiunile sunt amplificate și de evoluțiile din Liban, unde atacurile recente au generat reacții dure în capitalele europene. Oficialii europeni admit că „starea de spirit se schimbă”, iar pierderea sprijinului oferit de Orbán ar putea accelera decizii care până acum păreau imposibile.

În acest context, Israelul încearcă să mențină relațiile cu Budapesta. O discuție telefonică între Péter Magyar și Benjamin Netanyahu a avut deja loc, fiind descrisă drept una „caldă”, cu promisiunea unor contacte diplomatice viitoare.

Recomandarea autorului

Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”

Citește și

RĂZBOI Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
10:01
Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
ALEGERI Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern
09:32
Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern
CONTROL Trafic record în Strâmtoarea Ormuz: peste 20 de nave au tranzitat într-o singură zi. Blocaj total începând de duminică
09:11
Trafic record în Strâmtoarea Ormuz: peste 20 de nave au tranzitat într-o singură zi. Blocaj total începând de duminică
CONTROVERSĂ Spania cere UE să rupă acordul cu Israelul. Acuzații grave la adresa lui Netanyahu din cauza războiului din Orient
08:29
Spania cere UE să rupă acordul cu Israelul. Acuzații grave la adresa lui Netanyahu din cauza războiului din Orient
ECONOMIE Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
08:06
Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”
07:27
Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ce înseamnă o zi bună? Cercetătorii ar fi descoperit „rețeta perfectă”!
COMUNICAT Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
10:52
Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:47
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
SPORT Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
10:42
Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
ULTIMA ORĂ PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
10:18
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
SPORT Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
10:05
Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
EXCLUSIV Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu
09:37
Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu

