Silviu Predoiu a făcut o evaluare aspră a politicii actuale din România. Într-un discurs despre prostia din politică, fostul șef militar al Serviciului de Informații Externe (SIE) a transmis că ”un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”. El a punctat, de asemenea, că teama nu ar trebui să fie despre liderul politic „prost”, ci mai degrabă despre „ticălosul care se ascunde în spatele prostului.

„Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică. Teama reală trebuie să fie despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului. Ticălosul nu iese în față, nu face zgomot inutil. Ticălosul stă în umbră, îl finanțează, îi construiește o carieră fragilă, nemeritată, controlabilă, și apoi profită. Un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”, a spus Silviu Predoiu, în emisiunea Insecuritate de la Aleph News, moderată de Tamara Ceaicovschi.

Predoiu continuă analiza: „Așa se naște, în opinia mea, cea mai toxică combinație din politica românească. Aceea dintre inocența aparentă a prostiei și intenția calculată a ticăloșiei. Prima atrage atenția, a doua schimbă direcția. Prima provoacă glume, a doua produce consecințe.”

Mesajul său nu vizează explicit un actor politic, ci propune o schemă de interpretare a puterii, diferența dintre incompetența vizibilă și manipularea strategică din umbră.

De asemenea, Predoiu a subliniat că prostia politică, deși deranjantă, este ușor de identificat și, prin urmare, ușor de gestionat într-un sistem democratic. Șeful spionilor a menționat că mult mai periculoasă ar fi combinația dintre un lider slab și un actor oportunist, discret, care îl manipulează.

