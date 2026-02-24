Prima pagină » Știri politice » Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă

Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă

24 feb. 2026, 14:24, Știri politice

Silviu Predoiu a făcut o evaluare aspră a politicii actuale din România. Într-un discurs despre prostia din politică, fostul șef militar al Serviciului de Informații Externe (SIE) a transmis că ”un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”. El a punctat, de asemenea, că teama nu ar trebui să fie despre liderul politic „prost”, ci mai degrabă despre „ticălosul care se ascunde în spatele prostului.

„Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică. Teama reală trebuie să fie despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului. Ticălosul nu iese în față, nu face zgomot inutil. Ticălosul stă în umbră, îl finanțează, îi construiește o carieră fragilă, nemeritată, controlabilă, și apoi profită. Un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”, a spus Silviu Predoiu, în emisiunea Insecuritate de la Aleph News, moderată de Tamara Ceaicovschi.

Predoiu continuă analiza: „Așa se naște, în opinia mea, cea mai toxică combinație din politica românească. Aceea dintre inocența aparentă a prostiei și intenția calculată a ticăloșiei. Prima atrage atenția, a doua schimbă direcția. Prima provoacă glume, a doua produce consecințe.”

Silviu Predoiu: ”Un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”

Mesajul său nu vizează explicit un actor politic, ci propune o schemă de interpretare a puterii, diferența dintre incompetența vizibilă și manipularea strategică din umbră.

De asemenea, Predoiu a subliniat că prostia politică, deși deranjantă, este ușor de identificat și, prin urmare, ușor de gestionat într-un sistem democratic. Șeful spionilor a menționat că mult mai periculoasă ar fi combinația dintre un lider slab și un actor oportunist, discret, care îl manipulează.

”Prostul – fericitul posesor al prostiei – ne amuză uneori. Ne enervează alteori. Rareori, însă, ne sperie sau îngrijorează. Tocmai pentru că prostia lui este atât de vizibilă. Și prostia nu știe să se ascundă. Și, aparent, nu vrea să se ascundă. Prostia se trădează singură, prin vorbe, discursuri.
Ne spunem: prostul nu o sa ajungă departe. Că doar n-o să ajungă prostul vreun ministru, prim-ministru sau, Doamne ferește, mai sus.
Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică. Teama reală trebuie să fie despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului. Ticălosul nu iese în față, nu face zgomot inutil. Ticălosul stă în umbră, îl finanțează, îi construiește o carieră fragilă, nemeritată, controlabilă, și apoi profită. Un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid.
Așa se naște, în opinia mea, cea mai toxică combinație din politica românească. Aceea dintre inocența aparentă a prostiei și intenția calculată a ticăloșiei. Prima atrage atenția, a doua schimbă direcția. Prima provoacă glume, a doua produce consecințe”, a declarat Silviu Predoiu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume!

Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză

Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Grindeanu a discutat cu Ciprian Șerban alocarea banilor din bugetul de stat către ministerul Transporturilor. Ce spune șeful PSD
14:41
Grindeanu a discutat cu Ciprian Șerban alocarea banilor din bugetul de stat către ministerul Transporturilor. Ce spune șeful PSD
ULTIMA ORĂ Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
14:26
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
FLASH NEWS PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
14:01
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
REACȚIE Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
13:23
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
NEWS ALERT Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
13:06
Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
PREVIZIUNI Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale
14:38
Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
SCANDALOS Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
13:43
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe