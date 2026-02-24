Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere

Deputaţii, reuniţi în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, au adoptat marţi o inițiativă legislativă care modifică valabilitatea permiselor de conducere, prin introducerea unor reguli diferențiate, în funcție de vârstă.

Astfel, permisele pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1 vor avea o valabilitate administrativă de 15 ani, în loc de 10 ani.

Pentru șoferii de peste 70 de ani, valabilitatea scade la 5 ani (pentru AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1), ceea ce înseamnă evaluări mai frecvente și un plus de siguranță rutieră.

Modificarea presupune mai puține drumuri la ghișeu, costuri reduse pentru cetățeni şi o administrație mai eficientă.

„Este un echilibru între libertatea de a conduce și responsabilitatea față de toți participanții la trafic. România se aliniază astfel practicilor europene și face un pas clar spre debirocratizare și prevenție. Proiectul va merge mai departe la comisiile sesizate pentru raport comun, apoi în plen pentru dezbatere și vot. Există șanse reale ca, până la finalul acestei sesiuni parlamentare, să își încheie procedura legislativă”, spune Lucian Bode, preşedintele Comisiei din Camera Deputaţilor pentru Infrastructură şi Transporturi.

