După o scurtă călătorie cu mașina, flancat de polițiști pe motociclete, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a intrat în închisoarea La Sante. Avocații săi au depus deja o cerere de eliberare condiționată, misiunea lor fiind de a-l scoate pe fostul președinte „cât mai repede posibil”.

Avocații fostului președinte francez Nicolas Sarkozy au vorbit în fața închisorii La Santé din Paris, după ce fostul președinte francez a intrat pentru a-și ispăși pedeapsa de cinci ani pentru conspirație pentru finanțarea campaniei, notează Le Figaro.

Echipa juridică a lui Sarkozy a depus o cerere de eliberare condiționată, misiunea lor fiind de a-l scoate „cât mai repede posibil”.

Mesajul lui Sarkozy

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Sarkozy a negat orice faptă greșită.

“În momentul în care mă pregătesc să trec dincolo de zidurile închisorii, gândurile mele se îndreaptă spre femeile și bărbații din Franța, de toate condițiile și de toate convingerile”.

„Nu este un fost președinte al Republicii care este închis în această dimineață, ci un om nevinovat”, a scris el pe platforma X.

“Voi continua să denunț acest scandal judiciar, acest drum al crucii pe care îl îndur de zece ani. În această dimineață, simt o durere profundă pentru Franța care se găsește umilită de expresia unei răzbunări care a dus ura la un nivel neegalat.

„Nu am nicio îndoială. Adevărul va triumfa. Dar prețul plătit va fi strivitor”.

În septembrie, Sarkozy a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu privire la un plan al dictatorului libian Muammar Gaddafi care urma să finanțeze campania electorală din Franța.

După verdictul din 25 septembrie, Sarkozy a spus că „va dormi în închisoare, dar cu capul sus”.

Sarkozy este primul lider francez care să fie încarcerat după Philippe Petain, șeful de stat colaboraționist nazist care a fost închis după cel de-al Doilea Război Mondial.

El a declarat ziarului Le Figaro că va lua cu el o biografie a lui Iisus și o copie a romanului “Contele de Monte Cristo”, un roman în care un om nevinovat este condamnat la închisoare, dar scapă pentru a se răzbuna.

Condițiile din închisoare

Sarkozy va fi probabil ținut într-o celulă de nouă metri pătrați, din aripa de izolare a închisorii, a declarat personalul închisorii pentru Agence France-Presse.

Acest lucru ar evita contactul cu alți deținuți sau aceștia fotografiindu-l pe Sarkozy cu unul dintre numeroasele telefoane mobile care au fost introduse înăuntru, potrivit personalului.

În izolare, deținuților li se permite să iasă din celule pentru o plimbare pe zi, singuri, într-o curte mică.

Sarkozy va avea voie să primească vizite de trei ori pe săptămână.

Nu este clar cât timp va rămâne Sarkozy în închisoare.

Judecătorul Nathalie Gavarino a declarat în timpul sentinței că infracțiunile au fost de „gravitate excepțională” și, prin urmare, a ordonat ca Sarkozy să fie închis chiar dacă ar depune un apel.

