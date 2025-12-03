Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală

Mai multe persoane pot câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, dacă participă la un experiment unic, desfășurat în Germania. Ei trebuie să stea toate zilele, însă nu vor depune activități solicitante. Este vorba despre studiul spațial Solis100, derulat la Köln și coordonat de Agenția Spațială Europeană (ESA), prin Centrul German pentru Aeronautică și Astronautică (DLR).

Organizatorii caută șase voluntari care sunt dispuși să trăiască complet izolați într-un laborator special amenajat. Participanții trebuie să aibă între 25 și 55 de ani, o condiție fizică bună, diplomă universitară și cunoștințe excelente de limba engleză. Înscrierile sunt deschise până la 12 decembrie 2025, pe un site dedicat.

Ce vor face timp de 100 de zile

Pe parcursul studiului, participanții vor locui într-o stație spațială simulată, cu un program zilnic strict: activități de lucru în echipă, sesiuni de sport și sarcini legate de funcționarea stației. Analiza va ajuta la pregătirea astronauților pentru misiuni pe termen lung, iar proiectul vine după experimentul „Solis8”, unde izolarea a durat opt zile.

„Viitoarele misiuni spațiale vor viza destinații îndepărtate precum Luna sau Marte”, a declarat conducătoarea studiului, Amelie Therre. Pentru asta trebuie cercetate efectele condițiilor extreme asupra sănătății, comportamentului și performanței umane.

Ce importanță are experimentul pentru explorarea spațiului

Studii de acest tip sunt tot mai necesare, în contextul planurilor globale de a trimite oameni pe Lună și, ulterior, pe Marte. În paralel cu proiectul „Solis100”, DLR recrutează încă 12 persoane pentru un studiu separat de 60 de zile, în care participanții stau în poziție de repaus la pat, cu capul ușor înclinat spre podea. Scopul este de a simula efectele gravitației reduse și de a descoperi metode care pot preveni deteriorările fizice cauzate de imponderabilitate.

Recomandările autorului: