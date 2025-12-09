Prima pagină » Sport » Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare”

09 dec. 2025, 23:15, Sport
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit primele declarații vizavi de cazurile de fotbaliști-pariori din Superliga de fotbal.

Prosport a publicat mai multe informații potrivit cărora mai mulți jucători ai formației Metaloglobus ar fi pariat împotriva propriei echipe, iar un fost membru al staff-ului tehnic a recunoscut că a pariat sume de peste 30.000 pe eșecuri consecutive ale echipei din cartierul Pantelimon.

Regulamentele în vigoare interzic jucătorilor, antrenorilor și tuturor oficialii cluburilor din fotbalul românesc să parieze.

„Îmi este dificil să vorbesc despre vreun club sau de vreo persoană, pentru că sunt anchete în desfășurare, dar pot să spun că astăzi Departamentul de integritate al Federației Române de Fotbal anchetează mai multe cluburi și mai multe persoane care au avut un impact negativ asupra integrității fotbalului românesc.

Ne dorim ca în perioada imediat următoarea să asistăm și la primele decizii ale comisiilor jurisdicționale. Avem o colaborare foarte bună cu toate instituțiile statului, care au venit în sprijinul nostru, astfel încât să putem face curățenie așa cum ne dorim când vorbim despre o mizeria care nu are ce căutam fotbalul românesc’, a declarat Burleanu.

Conducerea clubului Metaloglobus București a anunțat deja, într-un comunicat de presă, că va continua să creadă în nevinovăția jucătorilor săi și că îi susține necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei demarate de Federația Română de Fotbal pentru implicarea în scandalul pariurilor sportive.

Regulamentul nu interzice „maseurului parior” să bage la pariuri! Doar jucătorilor și antrenorilor

Emilian Hulubei, președintele AFAN, face dezvăluiri interesante despre staff-ul tehnic al unei echipe de fotbal din Superliga: „Acoperire în contractul-cadru, Regulamentul clubului și în contractul angajatului”

„În contractul-cadru, negociat la nivel național împreună cu FRF, LPF și UEFA, este stipulat că nu au voie să joace la pariuri fotbaliștii și antrenorii. E vorba de contractul pe care îl semnează jucătorul și antrenorul. Dar nu este acoperită situația celorlalți membri din staff-ul echipei (n.r. – maseuri, preparatori, medicul echipei etc.)”, susține Emilian Hulubei.

Ce spune regulamentul FRF

Potrivit Regulamentului Disciplinar al FRF, articolul 60.5 – fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

a) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani
b) penalitate sportivă de 300.000 de lei

Cele mai noi