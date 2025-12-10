Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase

Fiul deputatului PNL Mihai Culeafă și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak au fost surprinși, de camerele de supraveghere, în timp ce participau la bătăi de stradă alături de interlopi periculoși înarmați cu arme albe. Cei doi par să acționeze la comanda lui Raul Băloi, un fost deținut cunoscut în special în mediile infracționale din Sectorul 3.

Polițiștii bucureșteni au intrat în alertă încă din vara anului trecut, când ar fi început să apară informații cu privire la existența unei grupări violente cu rădăcini în Sectorul 3, care provoacă scandaluri în diferite zone ale Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, liderul acestei grupări ar fi Raul Băloi, un interlop violent care ar fi adunat în jurul său atât foști sportivi, cât și pe fiii unor foști și actuali politicieni importanți.

Sursele Gândul au precizat că este vorba despre cel puțin două incidente violente, unul produs în fața unui restaurant situat în Sectorul 3, în apropierea Secției 13 Poliție, iar al doilea la un club de striptease aflat în jurisdicția Secției 17. În ambele cazuri, victimele nu au depus plângeri.

Plănuiau să bată un funcționar al Primăriei Sectorului 3

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, primul incident a avut loc în seara zilei de 25 mai 2024, la un restaurant din Strada Postăvarului.

Conform unor martori, Raul Băloi a ajuns la locația respectivă însoțit de mai mulți bărbați, între care și Rareș Culeafă, fiul deputatului Mihai Culeafă și Andrei Puwak, fiul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene din guvernul condus de Adrian Năstase, Hildegard Puwak.

La un moment dat, oamenii lui Băloi ar fi decis să-l atace în parcarea localului pe unul dintre clienți, funcționar cu atribuții de control în domeniul construcțiilor, din cadrul Primăriei Sectorului 3. În apărarea victimei ar fi sărit proprietarul restaurantului, care ar fi fost lovit cu pumnii, în mod repetat, de către Andrei Puwak.

Băloi a încercat să-l înjunghie pe unul dintre bodyguarzii unor stripteuze

O lună mai târziu, Raul Băloi și oamenii săi au lovit din nou. Sursele Gândul au afirmat că liderul interlop ar fi mers, însoțit de Rareș Culeafă și de boxerul Khaled Mahmoud (n.r. numele său apare în mai multe dosare care privesc fapte comise cu violență) la un club de striptease situat pe Bulevardul Regina Elisabeta, din Sectorul 5.

Acolo, cei trei s-au încăierat cu agenții de pază pe trotuarul din fața clubului, cel mai probabil după ce au fost dați afară.

Raul Băloi l-a lovit cu pumnii pe unul dintre bodyguarzii angajați să apere siguranța dansatoarelor și a scos un briceag de mari dimensiuni. Mai mult decât atât, se poate vedea cum bărbatul încearcă să-l înjunghie pe agentul de pază însă este oprit chiar de către Rareș Culeafă.

Sursele Gândul au afirmat că, deși anchetatorii ar fi intenționat să ia măsuri, reprezentanții clubului de noapte nu ar fi dorit să reclame incidentul.

