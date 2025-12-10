Prima pagină » EXCLUSIV » Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase

Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase

Andrei Dumitrescu
10 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 22

Fiul deputatului PNL Mihai Culeafă și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak au fost surprinși, de camerele de supraveghere, în timp ce participau la bătăi de stradă alături de interlopi periculoși înarmați cu arme albe. Cei doi par să acționeze la comanda lui Raul Băloi, un fost deținut cunoscut în special în mediile infracționale din Sectorul 3.

Vezi galeria foto
22 poze

Polițiștii bucureșteni au intrat în alertă încă din vara anului trecut, când ar fi început să apară informații cu privire la existența unei grupări violente cu rădăcini în Sectorul 3, care provoacă scandaluri în diferite zone ale Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, liderul acestei grupări ar fi Raul Băloi, un interlop violent care ar fi adunat în jurul său atât foști sportivi, cât și pe fiii unor foști și actuali politicieni importanți.

Sursele Gândul au precizat că este vorba despre cel puțin două incidente violente, unul produs în fața unui restaurant situat în Sectorul 3, în apropierea Secției 13 Poliție, iar al doilea la un club de striptease aflat în jurisdicția Secției 17. În ambele cazuri, victimele nu au depus plângeri.

Plănuiau să bată un funcționar al Primăriei Sectorului 3

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, primul incident a avut loc în seara zilei de 25 mai 2024, la un restaurant din Strada Postăvarului.

Conform unor martori, Raul Băloi a ajuns la locația respectivă însoțit de mai mulți bărbați, între care și Rareș Culeafă, fiul deputatului Mihai Culeafă și Andrei Puwak, fiul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene din guvernul condus de Adrian Năstase, Hildegard Puwak.

La un moment dat, oamenii lui Băloi ar fi decis să-l atace în parcarea localului pe unul dintre clienți, funcționar cu atribuții de control în domeniul construcțiilor, din cadrul Primăriei Sectorului 3. În apărarea victimei ar fi sărit proprietarul restaurantului, care ar fi fost lovit cu pumnii, în mod repetat, de către Andrei Puwak.

Băloi a încercat să-l înjunghie pe unul dintre bodyguarzii unor stripteuze

O lună mai târziu, Raul Băloi și oamenii săi au lovit din nou. Sursele Gândul au afirmat că liderul interlop ar fi mers, însoțit de Rareș Culeafă și de boxerul Khaled Mahmoud (n.r. numele său apare în mai multe dosare care privesc fapte comise cu violență) la un club de striptease situat pe Bulevardul Regina Elisabeta, din Sectorul 5.

Acolo, cei trei s-au încăierat cu agenții de pază pe trotuarul din fața clubului, cel mai probabil după ce au fost dați afară.

Raul Băloi l-a lovit cu pumnii pe unul dintre bodyguarzii angajați să apere siguranța dansatoarelor și a scos un briceag de mari dimensiuni. Mai mult decât atât, se poate vedea cum bărbatul încearcă să-l înjunghie pe agentul de pază însă este oprit chiar de către Rareș Culeafă.

Sursele Gândul au afirmat că, deși anchetatorii ar fi intenționat să ia măsuri, reprezentanții clubului de noapte nu ar fi dorit să reclame incidentul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta
07:41
Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta
EXCLUSIV Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile. Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii. Primul semnal a fost dat deja de premier. Liderul de sindicat, reacție în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile. Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii. Primul semnal a fost dat deja de premier. Liderul de sindicat, reacție în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Intervenție medicală de urgență, la Penitenciarul Craiova, pentru salvarea lui Gheorghe Dincă. „Deținutul era umflat tot”
05:00
Intervenție medicală de urgență, la Penitenciarul Craiova, pentru salvarea lui Gheorghe Dincă. „Deținutul era umflat tot”
EXCLUSIV Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23, 08 Dec 2025
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
EXCLUSIV După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
15:10, 08 Dec 2025
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule Președinte, pentru locul 4?
06:00, 08 Dec 2025
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule Președinte, pentru locul 4?
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Stare de urgență într-o țară europeană din cauza contrabandei cu țigări
NEWS ALERT Premierul Bolojan dă din nou testul la CCR. Judecătorii sunt așteptați să se pronunțe pe legea privind pensionarea magistraților contestată de ÎCCJ
05:00
Premierul Bolojan dă din nou testul la CCR. Judecătorii sunt așteptați să se pronunțe pe legea privind pensionarea magistraților contestată de ÎCCJ
DEZVĂLUIRI Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat
23:52
Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat
SPORT Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare”
23:15
Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare”
POLITICĂ CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea
23:13
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea
ACTUALITATE Adrian Severin: „România este un stat eșuat, o societate distopică”
23:00
Adrian Severin: „România este un stat eșuat, o societate distopică”

Cele mai noi