Brigitte Macron a fost tratată ca o adevărată regină la sosirea sa în China la brațul soțului ei, Emmanuel Macron. Potrivit Paris Match, culoarea hainei sale nu a fost aleasă la întâmplare. Îmbrăcată într-un palton roșu aprins, Brigitte Macron a onorat astfel drapelul chinezesc, încă de la coborârea din avion alături de soțul ei.

Sursa video: X/@boiagentone

Cuplul francez a fost întâmpinat cu covorul roșu la Beijing de ministrul chinez de externe, Wang Yi, și de soția sa, în jurul orei 17:00, ora locală. Iar Prima Doamnă a fost copleșită cu cadouri, primind un buchet imens de flori.

Sursă video: X/@PhoenixTVHK

Deși vizita este scurtă – trei zile – scopul acesteia este de a consolida legăturile dintre cele două națiuni, ale căror relații comerciale au fost tensionate în ultimele luni. Acest lucru este valabil și pentru relațiile diplomatice, deoarece China este un aliat de nădejde al Rusiei, iar Europa sprijină Ucraina.

„Împreună cu Brigitte și delegația, suntem foarte bucuroși să efectuăm această a patra vizită de stat în China. În aceste trei zile la Beijing și Chengdu, vom purta discuții cu președintele Xi Jinping despre pace și despre reechilibrarea economică de care lumea are atât de multă nevoie. Mă angajez să colaborez cu China și cu toți partenerii noștri în vederea acestor provocări majore, cu și mai multă determinare, pe măsură ce Franța se pregătește să preia președinția G7 în 2026. Sunt convins: împreună putem schimba lucrurile.“, a transmis Emmanuel Macron pe pagina sa de X.

Joi, Emmanuel Macron se va întâlni cu omologul său Xi Jinping pentru o serie de discuții politice și semnarea unor contracte în prezența unor lideri de afaceri. Vineri, cei doi președinți și soțiile lor vor călători la Chengdu, în provincia Sichuan, unde se află centrul de conservare a urșilor panda gigantici.

Însă înainte de asta, Emmanuel și Brigitte Macron urmau să viziteze miercuri Grădinile Qianlong din Orașul Interzis, fostul palat al împăraților Chinei. Grădina, care datează din dinastia Qing, a fost redeschisă recent publicului după o renovare majoră.

Aceasta este a patra vizită a președintelui francez în China, Palatul Élysée reiterând „angajamentul său de a menține un dialog constant și exigent cu China”.

Presa internațională scrie că Macron a fost însoțit de o delegație de peste 80 de persoane, inclusiv 40 de directori executivi din sectoare variind de la energie la aviație.

Franța își propune să atragă mai multe investiții din partea companiilor chineze și să faciliteze accesul pe piață pentru exporturile franceze.

În timpul vizitei, oficialii ambelor națiuni urmează să semneze mai multe acorduri în sectoarele energiei, industriei alimentare și aviației.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Emmanuel Macron merge miercuri în China. Macron vrea ca președintele Chinei să îl convingă pe Vladimir Putin să oprească războiul în Ucraina

Emmanuel Macron anunță o posibilă vizită a lui Nicușor Dan la Paris în mesajul de 1 Decembrie adresat României