24 oct. 2025, 16:33, Știri externe
Pentru Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, scandalul legat de identitatea sa sexuală s-a transformat într-un adevărat coșmar. Prima Doamnă a Franței nu numai că trebuie să aducă dovezi în instanța americană că este femeie, dar – mai nou – s-a trezit și cu un documentar pe influentul post de știri al Franței, BFMTV, în care șeful ei de cabinet a recunoscut că până și pe site-ul Fiscului francez Brigitte Macron avea nume de…bărbat.

„Conspiraționiștii” susțin că numele ei real este Jean-Michel Trogneux, iar acest lucru a început să devină din ce în ce mai prezent în viața atât personală, cât și profesională.

Recent, canalul de știri BFMTV a dedicat un documentar acestui subiect și însuși Tristant Bomet, șeful de cabinet al Primei Doamne a Franței, a dezvăluit o scenă destul de bizară care a avut loc la Palatul Élysée.

Ca mulți francezi, doamna Macron și-a consultat spațiul personal de pe site-ul fiscal, impots.gouv.fr”, a mărturisit el. „Când s-a conectat, a văzut în colțul din dreapta sus că nu scria «Brigitte Macron», ci «Jean-Michel, cunoscut sub numele de Brigitte Macron».”

Potivit șefului de cabinet, descoperirea a surprins întregul Palat Élysée.

Am fost complet surprinși”, continuă Tristan Bomet. „Am repetat procedura cu ea și, într-adevăr… Este o secțiune rezervată numelui de utilizator, deci este imposibil de modificat.

Presa franceză scrie, însă, că numele Jean-Michel Trogneux ar fi de fapt… al fratelui primei doamne.

„Eroare digitală” sau o manipulare?

Potrivit lui Tristan Bomet, originea modificării numelui primei doamne rămâne un mister.
„Este o secțiune rezervată ID-ului utilizatorului, deci nu poate fi modificată de o persoană”, explică el.

Confruntată cu această descoperire tulburătoare, Brigitte Macron a depus imediat o plângere.

Conform documentarului, două persoane au fost identificate în timpul anchetei.

Zvonurile că Brigitte Macron ar fi de fapt bărbat au fost răspândite, pe scară largă, în cercurile conspiraționiste, în special în timpul campaniei prezidențiale din 2022. Familia Macron a intentat mai multe procese pentru defăimare atât în ​​Franța, cât și în Statele Unite.

La data de 23 iulie 2025, familia Macron a depus o plângere împotriva influencer-ului american Candance Owens, apropiată a lui Donald Trump, pentru că a difuzat „o serie de minciuni verificabile, total false și devastatoare” despre ei, inclusiv afirmații potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

În luna septembrie 2025, unul dintre avocații cuplului prezidențial preciza că Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi „ştiinţifice” şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie.

„Vor fi prezentate şi mărturii de specialitate, care vor fi de natură ştiinţifică şi vor demonstra, de asemenea, falsitatea declaraţiilor” făcute de Candace Owens milioanelor sale de urmăritori, a spus Tom Clare, avocatul cuplului prezidenţial, în cadrul unui podcast realizat de BBC.

Reclamanții vor prezenta, de asemenea, fotografii cu Brigitte Macron alături de copiii ei sau în timp ce era însărcinată, a adăugat el, subliniind în acelaşi timp că soţii Macron nu au intrat în acest proces cu uşurinţă.

„Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi”, a subliniat el.  Însă cuplul prezidențial doreşte „să pună capăt acestor minciuni odată pentru totdeauna”.

