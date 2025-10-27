Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex.

Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, sunt acuzaţi că au făcut numeroase comentarii la adresa primei doamne a Franţei, punând la îndoială „genul” și „sexualitatea” ei. Inculpaţii au echivalat diferența de vârstă dintre ea și soțul ei cu „pedofilia”, potrivit parchetului din Paris, informează La Depeche.

Printre inculpați se numără și Aurélien Poirson-Atlan, în vârstă de 41 de ani, cunoscut și urmărit pe rețelele de socializare sub pseudonimul „Zoé Sagan”. Contul său de X, care a fost suspendat ulterior, a făcut obiectul mai multor plângeri și este adesea prezentat ca fiind legat de teorii ale conspirației.

Delphine J., „medium” şi „jurnalistă”, în vârstă de 51 de ani, cunoscută sub pseudonimul Amandine Roy, va fi, de asemenea, judecată. Ea a jucat un rol esențial în răspândirea zvonului că Brigitte Macron, născută Trogneux, nu a existat niciodată și că adevăratul ei nume este Jean-Michel.

Presa franceză scrie însă că Jean-Michel Trogneux ar fi de fapt fratele, în vârstă de 80 de ani, al primei doamne.

Acesta locuiește în orașul Amiens, din nordul Franței, unde a crescut alături de Brigitte și alți patru frați într-o familie renumită pentru afacerea locală cu ciocolată. El a fost prezent în public alături de Brigitte la cele două ceremonii de inaugurare prezidențială ale lui Emmanuel Macron, în 2017 și 2022.

Inculpații, printre care se numără și un oficial ales și un profesor, riscă până la doi ani de închisoare.

Procesul din Franța are loc după ce președintele Emmanuel Macron și soția sa au intentat un proces separat de defăimare în Statele Unite, la sfârșitul lunii iulie, împotriva influencer-ului american Candance Owens, apropiată a lui Donald Trump, pentru că a difuzat „o serie de minciuni verificabile, total false și devastatoare” despre ei, inclusiv afirmații potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

În luna septembrie 2025, unul dintre avocații cuplului prezidențial preciza că Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi „ştiinţifice” şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie.

„Vor fi prezentate şi mărturii de specialitate, care vor fi de natură ştiinţifică şi vor demonstra, de asemenea, falsitatea declaraţiilor” făcute de Candace Owens milioanelor sale de urmăritori, a spus Tom Clare, avocatul cuplului prezidenţial, în cadrul unui podcast realizat de BBC.

Reclamanții vor prezenta, de asemenea, fotografii cu Brigitte Macron alături de copiii ei sau în timp ce era însărcinată, a adăugat el, subliniind în acelaşi timp că soţii Macron nu au intrat în acest proces cu uşurinţă.

„Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi”, a subliniat el. Însă cuplul prezidențial doreşte „să pună capăt acestor minciuni odată pentru totdeauna”.

