Prima pagină » Știri externe » Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat

Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat

27 oct. 2025, 15:02, Știri externe
Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat

Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex.

Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, sunt acuzaţi că au făcut numeroase comentarii la adresa primei doamne a Franţei, punând la îndoială „genul” și „sexualitatea” ei. Inculpaţii au echivalat diferența de vârstă dintre ea și soțul ei cu „pedofilia”, potrivit parchetului din Paris, informează La Depeche.

Printre inculpați se numără și Aurélien Poirson-Atlan, în vârstă de 41 de ani, cunoscut și urmărit pe rețelele de socializare sub pseudonimul „Zoé Sagan”. Contul său de X, care a fost suspendat ulterior, a făcut obiectul mai multor plângeri și este adesea prezentat ca fiind legat de teorii ale conspirației.

Delphine J., „medium” şi „jurnalistă”, în vârstă de 51 de ani, cunoscută sub pseudonimul Amandine Roy, va fi, de asemenea, judecată. Ea a jucat un rol esențial în răspândirea zvonului că Brigitte Macron, născută Trogneux, nu a existat niciodată și că adevăratul ei nume este Jean-Michel.

Presa franceză scrie însă că Jean-Michel Trogneux ar fi de fapt fratele, în vârstă de 80 de ani, al primei doamne.

Sursa: Pressibus.free.fr

Acesta locuiește în orașul Amiens, din nordul Franței, unde a crescut alături de Brigitte și alți patru frați într-o familie renumită pentru afacerea locală cu ciocolată. El a fost prezent în public alături de Brigitte la cele două ceremonii de inaugurare prezidențială ale lui Emmanuel Macron, în 2017 și 2022.

Jean-Michel Trogneux, fratele lui Brigitte, la ceremonia de învestire a lui Emmanuel Macron din 2017

Jean-Michel Trogneux, fratele lui Brigitte, la ceremonia de învestire a lui Emmanuel Macron din 2022

Inculpații, printre care se numără și un oficial ales și un profesor, riscă până la doi ani de închisoare.

Procesul din Franța are loc după ce președintele Emmanuel Macron și soția sa au intentat un proces separat de defăimare în Statele Unite, la sfârșitul lunii iulie, împotriva influencer-ului american Candance Owens, apropiată a lui Donald Trump, pentru că a difuzat „o serie de minciuni verificabile, total false și devastatoare” despre ei, inclusiv afirmații potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

În luna septembrie 2025, unul dintre avocații cuplului prezidențial preciza că Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi „ştiinţifice” şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie.

„Vor fi prezentate şi mărturii de specialitate, care vor fi de natură ştiinţifică şi vor demonstra, de asemenea, falsitatea declaraţiilor” făcute de Candace Owens milioanelor sale de urmăritori, a spus Tom Clare, avocatul cuplului prezidenţial, în cadrul unui podcast realizat de BBC.

Reclamanții vor prezenta, de asemenea, fotografii cu Brigitte Macron alături de copiii ei sau în timp ce era însărcinată, a adăugat el, subliniind în acelaşi timp că soţii Macron nu au intrat în acest proces cu uşurinţă.

„Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi”, a subliniat el. Însă cuplul prezidențial doreşte „să pună capăt acestor minciuni odată pentru totdeauna”.

RECOMANDARILE AUTORULUI:

Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?

Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial

Citește și

EXTERNE Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
15:48
Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
EXTERNE Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta”
14:17
Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta”
EXTERNE Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito
14:06
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito
EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
Mediafax
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
„Mumii de dinozauri” excepțional de bine conservate dezvăluie primele copite de reptilă cunoscute
VIDEO Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
16:00
Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
POLITICĂ Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
15:55
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
HOROSCOP Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
15:46
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
EVENIMENT Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real
15:46
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real
ECONOMIE Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați
15:37
Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați