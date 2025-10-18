Prima pagină » Știri externe » Cum va zbura Putin spre Budapesta? Trebuie să OCOLEASCĂ mii de kilometri pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump

18 oct. 2025, 18:57, Știri externe
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va face un ocol amplu pentru a ajunge la Budapesta pentru a participa la întâlnirea planificată cu președintele SUA, Donald Trump, deoarece spațiul aerian al UE rămâne închis aeronavelor rusești în urma sancțiunilor impuse de la invazia Ucrainei din 2022.

Ruta neobișnuită de zbor evidențiază atât obstacolele logistice, cât și cele politice cu care se confruntă Kremlinul pe fondul izolării internaționale, scrie Clashreport.com. Distanța directă dintre Moscova și Budapesta este de aproximativ 1.500 de kilometri, în mod normal zborul ar dura numai două ore.

Cu toate acestea, potrivit unor surse și experților în aviație citați de BBC și Airlive, ruta reală va depăși probabil 5.000 de kilometri, necesitând o călătorie de cinci ore din cauza interdicției impuse de UE aeronavelor rusești. Cel mai fezabil traseu evită complet teritoriul UE.

Conform celor subliniate de Airlive și Reuters, zborul s-ar putea îndrepta spre sud peste Marea Caspică, să traverseze spațiul aerian iranian, să continue prin Turcia, să traverseze Marea Mediterană, apoi să treacă peste Muntenegru și Serbia înainte de a intra în final în Ungaria dinspre sud.

Ce alternative are Vladimir Putin

Alternative mai scurte, cum ar fi zborul peste Polonia, Slovacia sau România, ar necesita o autorizație specială, ceea ce este considerat foarte puțin probabil, având în vedere poziția comună a Blocului comunitar privind sancțiunile.

În ciuda obstacolelor logistice și a mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva lui Putin, Ungaria a confirmat liderului de la Kremlin că va facilita intrarea acestuia pe teritoriul său în baza excepțiilor diplomatice pentru summiturile internaționale.

Oficialii ungari spun că prim-ministrul Viktor Orbán își propune să acționeze ca mediator între Trump și Putin, în contextul discuțiilor mai ample privind conflictul din Ucraina și problemele de securitate globală.

Summitul, considerat un potențial punct de resetare în dialogul SUA-Rusia, subliniază ruptura Budapestei față de restul UE, poziționând Ungaria ca unul dintre puținele state europene dispuse să-l găzduiască pe liderul rus, în ciuda presiunii crescânde din partea autorităților de la Bruxelles, mai arată sursa citată.

Sursa foto: Air Live

