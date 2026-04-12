Prima pagină » Știri externe » Cum vrea Donald Trump să „pedepsească" China dacă ajută militar Iranul: „Va avea probleme mari"

Ruxandra Radulescu
Donald Trump | Foto - Mediafax

Preşedintele american Donald Trump a amenințat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai SUA, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

‘Mă îndoiesc că ar face asta… dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%’, a declarat Trump pentru Fox News.

Trump a avertizat sâmbătă Beijingul că se va confrunta cu consecințe serioase dacă furnizează arme Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu.

‘Dacă China face asta, va avea probleme mari’, le-a declarat Trump jurnaliştilor, sâmbătă, la Casa Albă.

Trump urmează să meargă în vizită la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat o întâlnire cu liderul chinez din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Aş putea distruge Iranul într-o zi”

Preşedintele american a reiterat duminică amenințarea de a distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

„Aş putea distruge Iranul într-o zi. L-aş putea distruge într-o oră”, a declarat Trump pentru Fox News, menționând drept ținte „toată infrastructura lor energetică, toate fabricile lor, toate centralele lor electrice, ceea ce este considerabil”, a mai spus el.

Citește și

FLASH NEWS Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul
19:02
Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul
FLASH NEWS Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
18:17
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
LIVE 🚨 Partidul lui Viktor Orban conduce în sondaje cu 48%, potrivit rezultatelor parțiale
17:49
🚨 Partidul lui Viktor Orban conduce în sondaje cu 48%, potrivit rezultatelor parțiale
FLASH NEWS Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul
17:10
Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul
ULTIMA ORĂ Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz“
16:34
Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz“
CONTROVERSĂ Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
16:12
Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
Mediafax
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
8 instrumente AI gratuite pe care le poți folosi zilnic în 2026

