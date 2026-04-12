Cum vrea Donald Trump să „pedepsească” China dacă ajută militar Iranul: „Va avea probleme mari”

Preşedintele american Donald Trump a amenințat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai SUA, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

‘Mă îndoiesc că ar face asta… dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%’, a declarat Trump pentru Fox News.

Trump a avertizat sâmbătă Beijingul că se va confrunta cu consecințe serioase dacă furnizează arme Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu.

‘Dacă China face asta, va avea probleme mari’, le-a declarat Trump jurnaliştilor, sâmbătă, la Casa Albă.

Trump urmează să meargă în vizită la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat o întâlnire cu liderul chinez din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Aş putea distruge Iranul într-o zi”

Preşedintele american a reiterat duminică amenințarea de a distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

„Aş putea distruge Iranul într-o zi. L-aş putea distruge într-o oră”, a declarat Trump pentru Fox News, menționând drept ținte „toată infrastructura lor energetică, toate fabricile lor, toate centralele lor electrice, ceea ce este considerabil”, a mai spus el.

