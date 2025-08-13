AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid în rândul germanilor, potrivit unui nou sondaj publicat marți.

Dacă ar fi organizate alegeri naționale acum, 26% dintre germani ar vota pentru AfD, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Forsa pentru Cercetare Socială și Analiză Statistică.

Rezultatul plasează partidul de extremă-dreapta înaintea blocului conservator al cancelarului german Friedrich Merz, care a alunecat pe locul al doilea, cu 24% în sondaj, conform Politico.

Având în vedere că partidul Adunarea Națională de extremă-dreapta conduce deja clar în preferințele alegătorilor din Franța, concluziile sondajului din Germania vor alimenta probabil neliniștea în rândul liderilor din întreaga Europă.

Partidele populiste de dreapta au obținut rezultate puternice în alegerile din ultimii ani, din Polonia și România până în Portugalia și Olanda, notează Politico.

În Marea Britanie, partidul Reform UK al lui Nigel Farage este, de asemenea, în fruntea sondajelor, pe fondul nemulțumirii publice față de Guvernul laburist al premierului Keir Starmer.

AfD, cel mai mare partid de opoziție din Bundestag

Datele Politico, obținute prin agregarea concluziilor mai multor sondaje, arată că creștin-democrații conservatori din Germania își mențin un ușor avans față de AfD, dar trebuie remarcată ascensiunea AfD, care în februarie a obținut aproape 21% din voturi la alegerile federale, cel mai bun rezultat al său din istorie.

AfD este în prezent cel mai mare partid de opoziție din Bundestagul german.

AfD a fost fondat în urmă cu mai bine de un deceniu, de către un grup de profesori de economie care, în mijlocul crizei datoriilor din Europa, se opuneau monedei euro și acordării de ajutor financiar țărilor îndatorate.

În primii ani de existență, AfD a obținut în mod constant procente cu o singură cifră la alegerile federale și la nivel de land.

Acum condus de Alice Weidel, o fostă economistă cu vederi declarat radicale, AfD promovează în prezent poziții anti-imigranți și populiste de dreapta.

Unii politicieni mainstream susțin că partidul este atât de extremist încât ar trebui interzis în conformitate cu prevederile Constituției germane, menite să prevină repetarea trecutului nazist al țării.

Majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de activitatea lui Friedricj Merz

Sondajul Forsa indică, de asemenea, că, în timp ce Merz se concentrează pe probleme de politică externă, cum ar fi războiul din Ucraina și relația Europei cu SUA, el are probleme politice tot mai mari acasă.

Majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de activitatea lui Merz, 67% spunând că „nu sunt mulțumiți” de performanța sa după 100 de zile în funcția de cancelar, potrivit sondajului.

Următoarele alegeri federale din Germania vor avea loc în 2029.

Foto: Profimedia

