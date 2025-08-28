Autoritățile germane au identificat șase cetățeni ucraineni suspectați că au comis atacurile asupra gazoductului Nord Stream și există indicii privind implicarea unor entități ale statului ucrainean, conform informațiilor obținute de presa germană.

Surse citate de postul de televiziune ARD și de publicațiile Süddeutsche Zeitung și Die Zeit afirmă că un grup de comando a închiriat iahtul Andromeda pentru a arunca în aer gazoductul Nord Stream. Parchetul federal german a identificat în total șase persoane pentru care au fost emise mandate de arestare. Toți sunt ucraineni, printre ei fiind și o femeie, Valeria T. Împreună cu alți trei scafandri, gazoductul a fost aruncat în aer în septembrie 2022.

Aparent, din grupul de comando a făcut parte și un militar ucrainean. Acesta și-a pierdut viața pe front. Anchetatorii suspectează că în spatele atacului ar putea fi entități de stat din Ucraina.

Săptămâna trecută, autoritățile italiene au arestat un cetățean ucrainean suspectat că ar fi unul dintre autorii atacurilor asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2, care fac legătura între Rusia și Germania. Suspectul, Serhiy K., a fost arestat de agenți ai poliției italiene în orașul Rimini.

Mișcarea de opoziție Sahra Wagenknecht (BSW) a solicitat audierea în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru atacurile care au vizat gazoductele Nord Stream.

”Avem nevoie de crearea unei comisii de anchetă în Bundestag privind atacul asupra gazoductului Nord Stream, care este o formă de terorism de stat. Ar trebui audiat inclusiv președintele Volodimir Zelenski în Bundestag. Este absurd ca Germania să ofere Ucrainei asistență de miliarde de euro, dar să nu îi ceară niciodată explicații lui Volodimir Zelenski. Ar trebui să se pună și problema despăgubirilor”, a afirmat fosta deputată Sahra Wagenknecht, liderul partidului BSW.

Occidentul a atribuit Rusiei atacurile asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2, deși Statele Unite criticaseră constant Germania pentru intenția extinderii importurilor de gaz rusesc. În schimb, Moscova a atribuit atacurile Occidentului, acuzând Marea Britanie de implicare directă.

”Serviciile noastre de informații dispun de probe care sugerează că atacul a fost comis și coordonat de specialiști militari britanici. Există dovezi că Marea Britanie este implicată în sabotaj, într-un act terorist asupra infrastructurii energetice esențiale, o rețea care nu este a Rusiei, ci este internațională”, acuza în noiembrie 2022 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Janet Yellen, fost secretar al Trezoreriei, în Financial Times: Atacurile lui Trump asupra Fed amenință CREDIBILITATEA Statelor Unite

VIDEO Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”