🚨 Cursa cu ouă de Paște are loc la Casa Albă. Donald Trump și Melania și-au întâmpinat invitații alături de „iepurașul de Paște“

19:04 UPDATE. Trump a dat startul cursei ouălor de Paște la Casa Albă Tradiția cu ouăle de Paște de la Casa Albă, cunoscută sub numele de White House Easter Egg Roll, este unul dintre cele mai vechi evenimente anuale din istoria prezidențială a Statelor Unite. Tradiția oficială a început în anul 1878, sub mandatul președintelui Rutherford B. Hayes. Copiii obișnuiau să rostogolească ouă pe peluza Capitoliului, însă Congresul a interzis acest lucru din cauza deteriorării ierbii. Președintele american de atunci, Hayes, a deschis porțile Casei Albe pentru a le permite copiilor să își continue jocul pe Peluza Sud a reședinței prezidențiale. Potrivit tradiției, copiii folosesc linguri mari cu mâner lung pentru a împinge ouăle fierte și colorate prin iarbă, într-o cursă de viteză.

Evenimentul „Easter Egg Roll” (Cursa cu ouă de Paște n.r.) a revenit, luni, la Casa Albă, cu o temă patriotică, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Copii din toată țara vor participa la celebra cursă cu ouă. Mai exact, aceștia vor folosi o lingură de lemn pentru a rostogoli un ou adevărat pe peluza sudică a Casei Albe. Pe lângă această activitate, micuții vor mai putea realiza felicitări pentru militari și vor putea participa la o vânătoare tradițională de ouă.

Prima doamnă Melania Trump, a doua doamnă Usha Vance și mai mulți oficiali ai administrației Trump vor citi povești copiilor.

La eveniment vor participa familiile cu copii sub 13 ani, care au fost selectate prin intermediul unei trageri la sorți online.

„Președintele și Prima Doamnă așteaptă cu nerăbdare să continue această tradiție distractivă și să o transforme într-o experiență cu adevărat memorabilă pentru toți”, a declarat Casa Albă într-un comunicat.

La plecare, fiecare copil va primi un ou din lemn din setul oficial de ouă de Paște al Casei Albe pentru 2026. Fiecare ou poartă semnăturile președintelui și ale Primei Doamne.

Secretara pentru Agricultură, Brooke Rollins, a confirmat pe pagina sa oficială de Instagram că 30.000 de ouă naturale provenite de la ferma Braswell Family Farms din Nashville, Carolina de Nord, vor fi folosite la cursa cu ouă din acest an.

Pentru prima dată în istoria evenimentului, 150 de pui vii vor fi prezenți pe peluza sudică a Casei Albe, în cadrul expoziției „Hen-to-Home” organizată de American Egg Board.

Puii, care au ieșit din ouă vineri, 3 aprilie, au fost cazați în apartamentul George Washington de la Hotelul Willard Intercontinental înainte de evenimentul de luni.

Cursa cu ouă este una dintre cele mai vechi tradiții ale Casei Albe, datând din anii 1870.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

