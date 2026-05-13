Cutremur în Iran, lângă de Teheran. Seismul, resimțit în mai multe regiuni. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de intensitate medie s-a produs seara trecută în apropiere de capitala Iranului, în zona orașului Pardis, la est de Teheran. Seismul a fost resimțit în mai multe localități din regiune.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a lovit marți seară Iran, în apropierea orașului Pardis, situat la est de Teheran, potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic iranian, citat de agenția de presă Anadolu.

Seismul s-a produs la ora 20:16 GMT și a avut loc la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, conform raportului preliminar transmis de autorități.

Epicentrul a fost localizat în apropierea graniței dintre provinciile Teheran și Mazandaran, la circa 41 de kilometri de capitala iraniană și aproximativ 77 de kilometri de orașul Karaj.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități

Potrivit informațiilor preliminare, mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe zone din estul provinciei Teheran, dar și în localități din provincia Mazandaran.

Locuitorii din regiunile apropiate au relatat că seismul s-a simțit puternic pentru câteva secunde, însă până în acest moment nu au fost anunțate victime, răniți sau pagube materiale importante.

Facem precizarea că Iranul se află într-o zonă cu activitate seismică ridicată, fiind traversat de mai multe falii tectonice majore.

Recomandarea autorului