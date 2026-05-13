Cutremur în Iran, lângă de Teheran. Seismul, resimțit în mai multe regiuni. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de intensitate medie s-a produs seara trecută în apropiere de capitala Iranului, în zona orașului Pardis, la est de Teheran. Seismul a fost resimțit în mai multe localități din regiune.
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a lovit marți seară Iran, în apropierea orașului Pardis, situat la est de Teheran, potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic iranian, citat de agenția de presă Anadolu.
Seismul s-a produs la ora 20:16 GMT și a avut loc la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, conform raportului preliminar transmis de autorități.
Epicentrul a fost localizat în apropierea graniței dintre provinciile Teheran și Mazandaran, la circa 41 de kilometri de capitala iraniană și aproximativ 77 de kilometri de orașul Karaj.
Potrivit informațiilor preliminare, mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe zone din estul provinciei Teheran, dar și în localități din provincia Mazandaran.
Locuitorii din regiunile apropiate au relatat că seismul s-a simțit puternic pentru câteva secunde, însă până în acest moment nu au fost anunțate victime, răniți sau pagube materiale importante.
Facem precizarea că Iranul se află într-o zonă cu activitate seismică ridicată, fiind traversat de mai multe falii tectonice majore.