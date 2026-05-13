Președintele Donald Trump susține că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit și afirmă că Statele Unite „au Iranul sub control deplin”, înaintea vizitei oficiale pe care liderul de la Casa Albă o efectuează în China pentru discuții cu Xi Jinping.

Președintele Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina este foarte aproape de încheiere și s-a arătat convins că Moscova și Kievul vor ajunge la un acord, potrivit Reuters.

„Cred realmente că sfârşitul războiului din Ucraina se apropie foarte mult”, a declarat Trump reporterilor înainte de plecarea de la Casa Albă către China.

Liderul american urmează să efectueze o vizită oficială la Beijing, unde va avea discuții cu președintele chinez Xi Jinping. Întâlnirile sunt programate pentru joi și vineri și marchează prima deplasare a lui Trump în China după anul 2017.

Trump: „Avem Iranul sub control deplin”

Înaintea vizitei, liderul de la Casa Albă a transmis că intenționează să discute cu Xi Jinping inclusiv despre situația din Iran, însă a precizat că Washingtonul nu are nevoie de sprijinul Beijingului în această problemă.

„Nu cred că avem nevoie de ajutor cu Iranul. Îl vom câştiga într-un fel sau altul, paşnic sau altfel”, a afirmat Trump.

Președintele SUA a insistat că administrația americană controlează situația din Orientul Mijlociu și a minimizat importanța subiectului iranian în cadrul discuțiilor cu liderul chinez.

„Avem multe lucruri de discutat. Nu aş spune că Iranul este unul dintre ele, ca să fiu sincer cu voi, pentru că avem Iranul sub control deplin”, a mai declarat liderul american.

Administraţia Trump a transmis, marţi, că înalţi oficiali americani şi chinezi au convenit luna trecută că nicio ţară nu ar trebui să poată percepe taxe de trecere pentru traficul maritim din regiune, într-un efort de a proiecta un consens asupra problemei înainte de summit.

China, care menţine relaţii cu Iranul şi rămâne unul dintre principalii cumpărători ai petrolului său, nu a contestat această caracterizare.

Trump urmează să discute despre război cu Xi în cadrul întâlnirilor programate pentru joi şi vineri, iar opinia generală este că va încuraja China să convingă Teheranul să încheie un acord cu Washingtonul pentru a pune capăt conflictului.

