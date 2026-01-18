Prima pagină » Știri externe » Cutremur în NATO: Spionaj american în Groenlanda? Danemarca, șocată de operațiunile secrete ale aliatului său strategic

18 ian. 2026, 19:22, Știri externe
Documente necunoscute anterior din partea Ministerului Apărării și conducerea militară daneză de top erau îngrijorate de faptul că Statele Unite – informal și fără implicarea Copenhaga – încercau să-i convingă pe colegii danezi din Groenlanda să transmită informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene din Groenlanda, anunță publicația daneză Berlingske.

Armata Statelor Unite a încercat să colecteze date sensibile despre infrastructura civilă și militară din Groenlanda, ocolind canalele diplomatice oficiale și fără a informa guvernul Danemarcei,

Documentele consultate de publicația daneză indică faptul că Statele Unite au solicitat direct Comandamentului Arctic date tehnice specifice despre porturile de adâncime, pistele de aterizare, hangare și rețelele locale de energie electrică. Mai mult, Serviciul danez de informații a avertizat încă din 2025 că Groenlanda a devenit o țintă pentru campanii de influență străină și activități de spionaj .

Donald Trump își spionează aliații

De asemenea, rapoarte anterioare din mai 2025 au menționat directive ale serviciilor de informații americane (sub conducerea Tulsi Gabbard) de a monitoriza mișcările de independență și sentimentele locale privind extracția resurselor.

Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat ferm că „nu poți spiona împotriva unui aliat”, în timp ce ministerul de Externe danez a calificat abordarea SUA drept o încălcare a protocolului și a cooperării în cadrul Regatului

Danemarca își consolidează prezența în zona Arctică

Pe măsură ce Donald Trump a sugerat inclusiv posibilitatea unei „anexări” sau a controlului militar pentru securitatea națională, Danemarca a ordonat consolidarea prezenței sale militare în Groenlanda. Duminică, opt state NATO au emis o declarație comună prin care își afirmă angajamentul pentru consolidarea securității în regiunea arctică. Exercițiul danez pre-coordonat „Arctic Endurance”, desfășurat împreună cu aliații, răspunde acestei necesități.

„ Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul Groenlandei. Bazându-ne pe procesul început săptămâna trecută, suntem pregătiți să ne angajăm într-un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale, pe care le susținem ferm”, se arată în declarație comună a celor opt state NATO.

„Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă. Vom continua să fim uniți și coordonați în răspunsul nostru. Ne angajăm să ne susținem suveranitatea”, se menționează în declarația Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei, Norvegiei, Suediei și Marii Britanii.

