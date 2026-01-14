Prima pagină » Știri externe » Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase

14 ian. 2026, 15:28, Știri externe
Danemarca trimite echipament militar și trupe avansate în Groenlanda. Insula se pregătește să primească forțe militare mai mari și alte unități ale Ministerului Apărării, potrivit postului de televiziune și radio DR din Danemarca. Conform sursei citate, inițial, un așa-numit comandament avansat a fost trimis în Groenlanda. Sarcina acestuia este, printre altele, să se asigure că logistica și infrastructura sunt pregătite pentru a primi mai târziu forțe daneze și aliate mai numeroase. Rolul unității avansate include, de asemenea, asigurarea faptului că facilitățile și liniile de aprovizionare sunt pregătite pentru a primi forțele principale într-o etapă ulterioară.

Se preconizează că întăririle vor include soldați din unitățile armatei daneze, cu scopul de a consolida prezența forțelor armate daneze pe insulă. Cu toate acestea, o mare parte din capacitatea de luptă rămasă a Danemarcei este în prezent angajată în misiuni NATO în statele baltice.

Un avion al Forțelor Aeriene a aterizat luni la Nuuk

DR mai relatează că, luni seara, pe aeroportul din Nuuk, a aterizat un avion Challenger al Forțelor Aeriene Daneze. Pasagerii avionului au fost preluați de o mașină albă cu geamuri fumurii. Însă DR nu a putut confirma dacă nava face parte din planul Danemarcei de întărire a apărării Groenlandei.

Prezență mai puternică în Groenlanda

Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, a atras interesul SUA datorită poziției sale strategice și resurselor minerale vaste. Danemarca și Groenlanda au respins propunerile de vânzare a teritoriului, reafirmând suveranitatea daneză asupra insulei.

Marți, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a confirmat planurile pentru o prezență militară mai puternică și mai permanentă în Groenlanda.

„În prezent, avansăm cu întreaga problemă a unei prezențe mai permanente și mai ample în Groenlanda din partea apărării daneze, dar și cu participarea altor țări”, a declarat el reporterilor. „La fel ca în 2025, când am văzut că au participat și alte țări NATO.

Ministrul apărării a descris, de asemenea, prezența militară sporită ca „un răspuns clar la provocarea cu care se confruntă Arctica”.

Donald Trump și-a reiterat, miercuri, dorința de a prelua Groenlanda. Președintele a scris pe contul său de Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim. NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a-l obține. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA! Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, o mare parte din care am construit-o în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu. NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil”, spune Donald Trump pe Truth Social.

