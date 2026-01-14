Prima pagină » Știri externe » Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”

Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”

14 ian. 2026, 13:51, Știri externe
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri printr-o postare pe Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Insula este vitală pentru „Domul de Aur” pe care Trump ar plănui să îl construiască. Declarația vine în contextul în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei merg astăzi la Washington pentru a soluționa problema insulei arctice, alături de vice-președintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim. NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a-l obține. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA! Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, o mare parte din care am construit-o în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu. NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil”, spune Donald Trump pe Truth Social.

Știre în curs de actualizare.

Recomandările autorului:

Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”

China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025

Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
13:51
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
ULTIMA ORĂ Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
13:43
Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
MILITAR Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
13:23
Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
PACE ÎN UCRAINA Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe
13:05
Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe
EXTERNE Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
12:43
Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
FLASH NEWS 🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
12:30
🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Funcționează sau nu aplicațiile pentru concentrare? Iată ce spune știința!
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
CONTROVERSĂ Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
14:00
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
MEDIU Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
13:57
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
INCIDENT Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
13:45
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
DECES Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
13:23
Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
INEDIT Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce
13:23
Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

Cele mai noi

Trimite acest link pe