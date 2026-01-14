Patrick Andre de Hillerin: USR a falsificat înregistrarea unei emisiuni de la Antena 3 CNN pentru a demonstra că Radu Miruță nu a zis că putem trimite trupe în Groenlanda

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin dezvăluie metoda prin care USR ar fi încercat să repare gafa ministrului Apărării, Radu Miruță, după ce acesta a prezentat, într-un interviu la Antena 3, scenariile în care România ar trimite trupe în Groenlanda. La scurt timp, USR a publicat un video editat al interviului, în care afirmațiile lui Radu Miruță au fost modificate, pentru a da falsa impresie că afirmațiile ministrului au fost distorsionate de „extremiști”.

Patrick Andre de Hillerin demonstrează, în detaliu cum USR, a recurs la mijloace cel puțin naive pentru a manipula filmarea în favoarea ministrului Radu Miruță.

„REVOLTĂTOR: USR A FALSIFICAT ÎNREGISTRAREA UNEI EMISIUNI DE LA ANTENA 3 CNN PENTRU A DEMONSTRA CĂ RADU MIRUȚĂ NU A ZIS CĂ PUTEM TRIMITE TRUPE ÎN GROENLANDA! Luni, 12 ianuarie 2026, ministrul Apărării, Radu Dinel Miruță, este invitatul Cătălinei Porumbel, la Antena 3 CNN. Emisiunea începe la ora 16:59, conform ceasului care apare pe imaginile video și durează râmă la 17:49, conform aceluiași ceas. În timpul acestei emisiuni are loc și o discuție despre situația Groenlandei și a dorinței SUA de a obține acest teritoriu autonom care aparține de Danemarca. Dialogul despre Groenlanda începe când ceasul de pe imagine arată 17:28 și durează până când același ceas arată 17:31.

Readuc dialogul integral, în succesiunea în care a avut el loc. Îl puteți vedea și dumneavoastră în video. Am încercuit cu galben ceasul pentru că este important în demonstrația care urmează”, precizează Hillerin, într-o postare pe Facebook.

„Dialogul, așadar:

„Radu Dinel Miruță: Sigur că discuția a început de când cu declarațiile privind Groenlanda. Pentru că un stat membru NATO spune că nu exclude nicio metodă, inclusiv de atac împotriva altei țări membre NATO. Și atuncea s-a rupt condiția de a fi NATO. Cătălina Porumbel: În același timp Marea Britanie – spune presa din Marea Britanie – statul britanic discută cu Germania și Franța pentru trimiterea unor trupe în Groenlanda. România dacă ar primi, de exemplu, o cerere, din partea statelor aliate europene, cum ar răspunde unei astfel de cerințe? Radu Dinel Miruță: Păi sunt două ipoteze: una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelalte țări membre trebuie să contribuie, și decizia ar fi una a NATO, și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință, trimitem trupe acolo fără să existe invocarea Articolului 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT, după care o supune la vot Parlamentului României dacă se trimită sau să nu trimită trupe. Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT este clară: No boot on the ground, nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina. Dar acolo ar putea fi privit din perspectiva riscului suplimentar pe care îl ai din partea Federației Ruse, țară la graniță… În Groenlanda a fi un pic mai departe. Am văzut că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară Franța și Marea Britanie. Cătălina Porumbel: Și Germania. Radu Dinel Miruță: Germania cumva că e în eșalonul doi de susținere discută Franța și Germania am văzut că au spus mai apăsat. Și nu e întâmplător, pentru că ele au sperietoarea în spate. „Am putere nucleară și eu cum are și Rusia, cum are și Statele Unite, și nu ne putem lua de curele între noi având aceeași putere”. România nu e în situația asta. Asta e realitatea României. Noi nu avem această capacitate. Cătălina Porumbel: Dar credeți că Statele Unite ale Americii vor face orice le stă în putință pentru a prelua Groenlanda? Radu Dinel Miruță: Eu cred mai degrabă că acuma este un joc psihologic, pentru a ușura o negociere fără forță fără lupte. Cătălina Porumbel: De fapt intenția ar fi de a cumpăra Groenlanda.. Radu Dinel Miruță: De a cumpăra, de a forța negocierile, de a se ajunge la un acord pentru Groenlanda fără focos acolo, fără trageri cu arma. Cătălina Porumbel: Aceasta ar fi finalul. Dar așa cum arată intenția Statelor Unite, exprimată chiar de președintele Donald Trump, nu cred că vor renunța cei din Statele Unite la această dorință. Radu Dinel Miruță: Că nu vor renunța este una. Contează dacă metoda este militară sau nu”. Aici se termină fragmentul despre Groenlanda din emisiune”, punctează Patrick Andre de Hillerin.

„Se înțelege clar că ministrul Apărării ia în considerare fie Articolul 5 al NATO, fie varianta în care se formează o coaliție de voință”

„Presa și mediul online preiau imediat afirmațiile lui Radu Măruță despre trimiterea de trupe în Groenlanda. Fragmentul citat este acesta:

„Cătălina Porumbel: În același timp Marea Britanie – spune presa din Marea Britanie – statul britanic discută cu Germania și Franța pentru trimiterea unor trupe în Groenlanda. România dacă ar primi, de exemplu, o cerere, din partea statelor aliate europene, cum ar răspunde unei astfel de cerințe? Radu Dinel Miruță: Păi sunt două ipoteze: una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelalte țări membre trebuie să contribuie, și decizia ar fi una a NATO, și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință, trimitem trupe acolo fără să existe invocarea Articolului 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT, după care o supune la vot Parlamentului României dacă se trimită sau să nu trimită trupe”.

De aici se înțelege destul de clar că ministrul Apărării ia în considerare fie varianta în care se activează Articolul 5 al tratatului NATO, fie varianta în care se formează o coaliție de voință și se decide în CSAT să trimitem trupe, după care se supune la vot în parlament decizia de a trimite trupe”, menționează jurnalistul.

„Radu Miruță își schimbă deja raportarea la trimiterea de trupe în Groenlanda”

„La ceva timp după emisiune, la 19:44, Miruță postează pe Facebook despre vizita pe care i-a făcut-o la minister însărcinatul cu afaceri al SUA (ambasadorul interimar), Michael L. Dickerson. Pare o vizită inopinată, care ar fi avut loc în urma declarațiilor despre trimiterea de trupe în Groenlanda pe care le-a făcut Miruță la televizor. Poate nu e, poate era stabilită de multă vreme.

La ora 21, Radu Măruță apare din nou la o televiziune, de data asta la Euronews, invitat de Tudor Mușat.

În această emisiune, Radu Miruță își schimbă deja raportarea la trimiterea de trupe în Groenlanda, afirmând că ceea ce a declarat de fapt el la Antena 3 CNN ar fi inventă lui Ponta și că trimiterea de trupe ale unor țări NATO în Groenlanda ar fi inoportună, pentru că înseamnă o poziționare anti-SUA.

A doua zi, 13 ianuarie 2026, Radu Miruță merge la o altă emisiune, la B1 TV, invitat de Laura Chiriac, la ora 20:00. Acolo este și mai categoric și o spune și pe Facebook:

„Să fie clar înțeles: nu intrăm în război, nu trimit trupe în Groenlanda […] În ultimele 24 de ore au circulat tot felul de tâmpenii care mi-au fost atribuite, fake news-uri”.

OK, până aici totul cât de cât obișnuit. A zis, dar n-a zis.

„Un fals grosolan, în care USR a eliminat pur și simplu declarațiile ministrului despre cele două „ipoteze” „

Mult mai grav este, însă, ceea ce urmează. În aceeași zi de marți, la ora 15:33, USR postase pe pagina oficială de Facebook a partidului un montaj video prin care dorea să demonstreze că Radu Miruță nu a zis nimic despre trimiterea de trupe în Groenlanda. „EXCLUS ca România să trimită trupe în Groenlanda!

Ministrul Miruță n-a zis ceea ce au rostogolit azi extremiștii! #FakeNews”, scrie USR.

Montajul făcut de partidul condus de domnul Fritz îl puteți vedea și aici, al doilea video.

Este vorba despre un fals grosolan, în care USR a eliminat pur și simplu declarațiile ministrului despre cele două „ipoteze”. Adică această parte

„Păi sunt două ipoteze: una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelalte țări membre trebuie să contribuie, și decizia ar fi una a NATO, și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință, trimitem trupe acolo fără să existe invocarea Articolului 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT, după care o supune la vot Parlamentului României dacă se trimită sau să nu trimită trupe.”

Este eliminată complet din montajul USR.

Dar asta nu este tot.

„În locul răspunsului real, autorii montajului inserează partea cu țările care au putere nucleară”

Dialogul din montajul USR este acesta:

„Cătălina Porumbel: Credeți că Statele Unite ale Americii vor face orice le stă în putință pentru a prelua Groenlanda? Radu Dinel Miruță: Eu cred mai degrabă că acuma este un joc psihologic, pentru a ușura o negociere fără forță fără lupte. Cătălina Porumbel: De fapt intenția ar fi de a cumpăra Groenlanda.. Radu Dinel Miruță: De a cumpăra, de a forța negocierile, de a se ajunge la un acord pentru Groenlanda fără focus acolo, fără trageri cu arma. Cătălina Porumbel: În același timp Marea Britanie discută cu Germania și Franța pentru trimiterea unor trupe în Groenlanda. Radu Dinel Miruță: Am văzut că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară Franța și Marea Britanie. Și nu e întâmplător, pentru că ele au sperietoarea în spate.

„Am putere nucleară și eu cum are și Rusia, cum are și Statele Unite, și nu ne putem lua de curele între noi având aceeași putere”.

Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT este clară: No boot on the ground, nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina”

Așadar autorii montajului USR iau un fragment de discuție care în emisiune începe în timp ce ceasul de pe imagine afișează 17:30 și se termină când ceasul afișează 17:31.

Iau acest fragment și îl pun înaintea unuia care începe când ceasul de pe ecran afișează 17:28. Elimină în ceea ce spune Cătălina Porumbel întrebarea despre ce ar face România dacă țările aliate i-ar solicita să trimită trupe în Groenlanda și elimină complet răspunsul ministrului USR.

În locul răspunsului real, autorii montajului inserează partea cu țările care au putere nucleară. În realitate, această parte vine după cea în care Miruță spune că nu vom trimite trupe în Ucraina.

Autorii montajului schimbă ordinea, însă, și lasă să pară că această parte de dialog se termină cu afirmația fermă că nu trimitem trupe în Ucraina.

Autorul montajului USR a decupat imaginea în așa fel încât ceasul afișat în timpul emisie să nu se mai vadă. Altfel ar fi sărit în ochi micile călătorii în timp făcute de editorul video.

„USR a urcat acest fals grosolan pe pagina de Facebook”

Este pur și simplu halucinant, este cea mai mizerabilă manipulare a unui material video pe care am văzut-o vreodată. Mizerabilă și lipsită de orice morală, decență, etică, ce vreți dumneavoastră.

Nu este doar o minciună ordinară, ci este și o totală lipsă de respect față de propriul public. Pentru că în timp ce USR a urcat acest fals grosolan pe pagina de Facebook a partidului, atât pe pagina USR cât și pe pagina de FB a ministrului se afla și înregistrarea emisiunii de la Atena 3 CNN. Oricine putea intra pe video-ul respectiv să verifice care este realitatea.

Practic, USR și-a mințit publicul în față, prostindu-l, deși acesta avea posibilitatea de a vedea adevărul cu proprii ochi.

Mă aștept ca atât USR cât și ministrul să șteargă postările cu înregistrările emisiunii de la A3, dar am să las linkurile, oricum, în comentarii. Am să las și un link de pe site-ul Antenei 3 unde apare exact fragmentul pe care îl neagă Miruță și pe care l-a eliminat prin fals. Este decizia Antenei 3 dacă lasă sau nu materialul respectiv online, cum este decizia lor dacă reacționează în vreun fel la falsul grosolan făcut pe spinarea lor. Nu dau sfaturi și lecții nimănui. Am marcat, totuși, linkurile în Web Archive.

Postez la această oră. Pentru a verifica viteza de reacție absolut aleatorie a presei românești”, conchide Patrick Andre de Hillerin.

FOTO: Facebook/Patrick Andre de Hillerin

Recomandarea autorului: