Cine este generalul Carsten Breuer, noul lider ales în fruntea Comitetului Militar al NATO. El va prelua oficial funcția vara viitoare

Generalul german Carsten Breuer a fost ales, sâmbătă, în funcția de șef al Comitetului Militar al NATO, devenind astfel liderul celei mai înalte autorități militare din cadrul Alianței Nord-Atlantice, scrie Reuters. Din această poziție strategică, actualul șef al Apărării din Germania va coordona organismul care oferă consiliere militară directă liderilor politici ai NATO.

Șefii militari ai Alianței formate din 32 de țări l-au ales pe Breuer în cadrul unei reuniuni la Copenhaga, a declarat actualul președinte, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, într-o postare pe X. Breuer își va prelua funcția vara viitoare, succedându-i lui Dragone.

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„Judecata dumneavoastră operațională, cunoașterea aprofundată a acestei Alianțe și conducerea Forțelor Armate Germane vor fi de mare folos pentru NATO”, a scris Dragone, felicitându-l pe Breuer.

„Șefii de apărare și-au pus încrederea în dumneavoastră într-un moment dificil pentru securitatea euro-atlantică”, a adăugat el.

Comitetul reprezintă cea mai înaltă autoritate militară a NATO, iar președintele său îndeplinește rolul de principal consilier militar al șefului politic al alianței, secretarul general Mark Rutte.

Breuer va prelua această funcție într-o perioadă marcată de schimbări profunde în cadrul alianței. Președintele SUA, Donald Trump, a cerut ca țările europene să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea continentului, după decenii de conducere americană.

Multe guverne europene și-au majorat cheltuielile pentru apărare în ultimii ani, sub influența atât a invaziei Rusiei din 2022 asupra Ucrainei, cât și a amenințărilor lui Trump de a nu respecta angajamentele SUA față de NATO.

Germania, cea mai mare economie a Europei, s-a aflat în fruntea acestei creșteri a cheltuielilor. Berlinul își propune să-și dubleze cheltuielile militare la peste 200 de miliarde de euro până în 2030.

Breuer, un ofițer de armată în vârstă de 61 de ani, a căpătat porecla de „generalul cancelarului” după ce Olaf Scholz, pe atunci cancelar, l-a ales să conducă un comitet de criză care a contribuit la gestionarea răspunsului Germaniei la pandemia de COVID în anii 2021 și 2022.

S-a înrolat în Bundeswehr într-o unitate de apărare aeriană în 1984 și, ulterior, a urmat cursurile Colegiului de Stat Major General al SUA din Fort Leavenworth, Kansas, precum și cursurile de pregătire ale Statului Major General german din Hamburg.

În 2014, a servit în cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate a NATO în capitala afgană, Kabul.

Se preconizează că actualul șef al armatei germane, generalul-locotenent Christian Freuding, îi va succeda lui Breuer în funcția de șef al apărării înainte de sfârșitul anului.