Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei

Soldații forțelor speciale americane Delta Force care i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, la Caracas, sâmbătă dimineață, au avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la ei, după ce au intrat în complexul în care se ascundeau, a dezvăluit duminică The New York Times.

Pentru a atinge acest rezultat, soldații americani s-au antrenat luni de zile într-o replică a complexului în care se ascundea familia Maduro.

De când au început antrenamentele

În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA a intrat în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre Nicolás Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl etichetase drept narcoterorist.

Echipa CIA s-a deplasat prin Caracas, rămânând nedetectată timp de luni de zile cât timp s-a aflat în țară. Informațiile adunate despre mișcările zilnice ale liderului venezuelean – combinate cu cele provenite de la o sursă apropiată de Maduro și o flotă de drone stealth care zburau în secret deasupra – au permis agenției să stabilească detalii minuțioase despre rutina sa.

A fost o misiune extrem de periculoasă, scrie The New York Times. Cu ambasada SUA închisă, ofițerii CIA nu au putut opera sub acoperire diplomatică. Dar a avut un mare succes.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Inter-arme, a declarat într-o conferință de presă că, datorită informațiilor adunate de echipă, Statele Unite știau unde se muta domnul Maduro, ce mânca și chiar ce animale de companie avea.

Aceste informații au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat, un raid efectuat, sâmbătă, înainte de zori, de către comandourile de elită ale Forțelor Delta ale Armatei. Aceasta a fost cea mai riscantă operațiune militară americană de acest fel de când membrii SEAL Team 6 ai Marinei l-au ucis pe Osama bin Laden într-un adăpost din Pakistan în 2011.

Rezultatul a fost o operațiune precisă și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa fără pierderi de vieți omenești americane, un rezultat anunțat de președintele Trump.

Trupele Delta Force au repetat într-o replică a complexului lui Maduro

Spre deosebire de intervențiile complicate ale SUA din trecut – ale armatei din Panama sau ale CIA din Cuba – operațiunea de prindere a lui Maduro a fost practic impecabilă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu detaliile.

În perioada premergătoare operațiunii, trupele de comando Delta Force au repetat extragerea din interiorul unei machete la scară reală a complexului lui Maduro, construită de Comandamentul Operațiunilor Speciale Întrunite în Kentucky.

Au exersat cum să treacă prin uși de oțel în timpi din ce în ce mai mici.

Armata se pregătea de zile întregi pentru executarea misiunii, așteptând condiții meteorologice bune și un moment în care riscul de victime civile să fie redus la minimum.

Maduro se deplasa în 8 locații

Pe fondul tensiunilor sporite, Maduro se deplasa pe rând între șase și opt locații, iar Statele Unite nu aflau întotdeauna unde intenționa să stea decât seara târziu.

Pentru a executa operațiunea, armata americană avea nevoie de confirmarea că Maduro se afla la complexul pe care îl antrenaseră să îl atace.

În zilele premergătoare raidului, Statele Unite au desfășurat în regiune un număr tot mai mare de aeronave pentru operațiuni speciale, avioane specializate de război electronic, drone Reaper înarmate, elicoptere de căutare și salvare și avioane de vânătoare.

Statele Unite au făcut și alte mișcări menite să intensifice presiunea asupra lui Maduro. Cu o săptămână înainte, CIA a efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare din Venezuela. Și, timp de luni de zile, armata americană a desfășurat o campanie disputată din punct de vedere juridic, care a distrus zeci de ambarcațiuni și a ucis cel puțin 115 persoane în Caraibe și Pacificul de Est.

SUA i-au oferit lui Maduro să plece în Turcia

În ultimele zile, Maduro a încercat să prevină un raid american, oferind Statelor Unite acces la petrolul venezuelean, a declarat sâmbătă Trump.

Un oficial american a declarat că acordul, oferit pe 23 decembrie, l-ar fi făcut pe Maduro să părăsească țara și să se mute în Turcia. Dar Maduro a respins cu furie acest plan, a spus oficialul. Era clar, a adăugat oficialul, că Maduro nu vorbea serios.

Eșecul discuțiilor a pregătit scena pentru misiunea de capturare, care a culminat cu transportul lui Maduro în Statele Unite și încarcerarea sa în Brooklyn pentru a se confrunta cu acuzații federale de trafic de droguri.

Trump dăduse undă verde armatei americane încă din 25 decembrie. Vremea neobișnuit de rea pentru acest sezon a amânat operațiunea cu câteva zile. La începutul săptămânii, însă, vremea s-a înseninat. Trump a dat ordinul final de declanșare vineri, la ora 22:46. Dacă vremea nu s-ar fi îmbunătățit, misiunea ar fi putut fi amânată până la mijlocul lunii ianuarie, a declarat un oficial.

Operațiunea a început oficial vineri, în jurul orei 16:30, când oficialii americani au dat primul set de aprobări pentru lansarea anumitor mijloace în aer. Dar asta nu însemna că misiunea completă va fi autorizată. În următoarele șase ore, oficialii au continuat să monitorizeze condițiile de la sol, inclusiv vremea și locul unde se afla Maduro.

Atacul a început cu o pană de curent

În Venezuela, atacul a început cu o operațiune cibernetică care a întrerupt curentul electric în zone întinse din Caracas, învăluind orașul în întuneric pentru a permite avioanelor, dronelor și elicopterelor să se apropie nedetectate.

Peste 150 de aeronave militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au participat la misiune, decolând de pe 20 de baze militare diferite și nave ale Marinei.

Maduro nu fusese avertizat

Pe măsură ce avioanele înaintau spre Caracas, agențiile militare și de informații au stabilit că menținuseră surpriza tactică: Maduro nu fusese avertizat că operațiunea urma să aibă loc.

Șase soldați americani au fost răniți

Chiar dacă apărarea aeriană venezueleană a fost suprimată, elicopterele americane au fost atacate în timp ce se apropiau de complexul domnului Maduro în jurul orei 2:01 dimineața, ora locală. Generalul Caine a declarat că elicopterele au răspuns cu „o forță copleșitoare”.

Unul dintre elicoptere a fost lovit. Doi oficiali americani au declarat că aproximativ șase soldați au fost răniți în întreaga operațiune.

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra Venezuelei, inclusiv personal militar și civili, potrivit unui înalt oficial venezuelean care a vorbit sub condiția anonimatului.

La aproximativ cinci minute după intrarea în clădire, Delta Force a raportat că îl aveau pe Maduro în custodie.

