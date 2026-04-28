Prima pagină » Știri externe » De ce unele țări sunt copleșite de scumpiri la energie și alte nu. Sursele regenerabile, „cheia” care ține sub control șocul facturilor în UE

De ce unele țări sunt copleșite de scumpiri la energie și alte nu. Sursele regenerabile, „cheia” care ține sub control șocul facturilor în UE

Mihai Tănase
De ce unele țări sunt copleșite de scumpiri la energie și alte nu. Sursele regenerabile, „cheia” care ține sub control șocul facturilor în UE
Conflictul din Orientul Mijlociu începe să lovească puternic piețele energetice europene, însă statele care au investit masiv în energie regenerabilă reușesc să atenueze șocul prețurilor. În timp ce unele economii se confruntă cu scumpiri accelerate, altele rămân surprinzător de stabile.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran provoacă noi turbulențe pe piețele globale de energie, iar efectele încep să fie resimțite în întreaga Europă. În acest context tensionat, țările cu un mix energetic dominat de surse regenerabile sau energie nucleară se dovedesc mult mai rezistente în fața valului de scumpiri, scrie Reuters.com.

Un exemplu clar este Albania, unde râul Drin și rețeaua extinsă de hidrocentrale generează peste 90% din electricitatea națională. Această independență energetică menține prețurile relativ stabile, în contrast puternic cu statele europene puternic dependente de gaze naturale importate.

Țările dependente de gaze resimt primul șoc

În Italia, prețurile angro la electricitate au crescut cu peste 20% de la începutul conflictului, în timp ce Germania a înregistrat o majorare de aproximativ 15%, semn că volatilitatea combustibililor fosili continuă să pună presiune pe economiile europene.

Diferențele devin evidente și în alte state. Franța, unde aproximativ 70% din producția de electricitate provine din energie nucleară, a raportat creșteri mult mai moderate.

În Spania, unde energia regenerabilă reprezintă aproape 60% din producția totală, piața a consemnat chiar scăderi de preț, o evoluție rară într-un climat energetic marcat de incertitudine.

Analiștii avertizează că economiile puternic dependente de combustibili fosili importați sunt cele mai vulnerabile la șocuri externe, iar aceste fluctuații riscă să alimenteze inflația și să adâncească presiunile economice asupra populației și mediului de afaceri.

Europa accelerează tranziția energetică

Primele semnale sunt deja vizibile. În Cipru, facturile la electricitate ar putea crește cu până la 20% până în luna august, în timp ce companiile din Italia se confruntă deja cu costuri mai mari pentru energie, combustibil și materii prime.

În acest peisaj complicat, actuala criză ar putea deveni un punct de cotitură pentru politica energetică europeană. Uniunea Europeană analizează noi măsuri pentru protejarea consumatorilor, inclusiv reducerea taxelor la electricitate, însă astfel de intervenții vin cu un cost bugetar semnificativ.

Chiar dacă sistemele bazate pe energie regenerabilă oferă astăzi un scut important împotriva scumpirilor, oficialii europeni avertizează că stabilitatea actuală nu este garantată pe termen lung, mai ales dacă tensiunile geopolitice continuă să escaladeze.

Axios: Propunere surpriză din Iran către SUA: oprirea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Trump convoacă echipa de criză

FLASH NEWS Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
10:00
Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
FLASH NEWS Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
09:13
Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
FLASH NEWS Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România
08:03
Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România
ECONOMIE Prețul petrolului Brent a sărit 109 dolari, după eșecul negocierilor SUA – Iran. Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă
07:24
Prețul petrolului Brent a sărit 109 dolari, după eșecul negocierilor SUA – Iran. Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă
ULTIMA ORĂ Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Cei doi au fost întâmpinați de Donald Trump și Melania Trump
00:04
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Cei doi au fost întâmpinați de Donald Trump și Melania Trump
CONTROVERSĂ Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia
22:59
Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul

