Conflictul din Orientul Mijlociu începe să lovească puternic piețele energetice europene, însă statele care au investit masiv în energie regenerabilă reușesc să atenueze șocul prețurilor. În timp ce unele economii se confruntă cu scumpiri accelerate, altele rămân surprinzător de stabile.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran provoacă noi turbulențe pe piețele globale de energie, iar efectele încep să fie resimțite în întreaga Europă. În acest context tensionat, țările cu un mix energetic dominat de surse regenerabile sau energie nucleară se dovedesc mult mai rezistente în fața valului de scumpiri, scrie Reuters.com.

Un exemplu clar este Albania, unde râul Drin și rețeaua extinsă de hidrocentrale generează peste 90% din electricitatea națională. Această independență energetică menține prețurile relativ stabile, în contrast puternic cu statele europene puternic dependente de gaze naturale importate.

Țările dependente de gaze resimt primul șoc

În Italia, prețurile angro la electricitate au crescut cu peste 20% de la începutul conflictului, în timp ce Germania a înregistrat o majorare de aproximativ 15%, semn că volatilitatea combustibililor fosili continuă să pună presiune pe economiile europene.

Diferențele devin evidente și în alte state. Franța, unde aproximativ 70% din producția de electricitate provine din energie nucleară, a raportat creșteri mult mai moderate.

În Spania, unde energia regenerabilă reprezintă aproape 60% din producția totală, piața a consemnat chiar scăderi de preț, o evoluție rară într-un climat energetic marcat de incertitudine.

Analiștii avertizează că economiile puternic dependente de combustibili fosili importați sunt cele mai vulnerabile la șocuri externe, iar aceste fluctuații riscă să alimenteze inflația și să adâncească presiunile economice asupra populației și mediului de afaceri.

Europa accelerează tranziția energetică

Primele semnale sunt deja vizibile. În Cipru, facturile la electricitate ar putea crește cu până la 20% până în luna august, în timp ce companiile din Italia se confruntă deja cu costuri mai mari pentru energie, combustibil și materii prime.

În acest peisaj complicat, actuala criză ar putea deveni un punct de cotitură pentru politica energetică europeană. Uniunea Europeană analizează noi măsuri pentru protejarea consumatorilor, inclusiv reducerea taxelor la electricitate, însă astfel de intervenții vin cu un cost bugetar semnificativ.

Chiar dacă sistemele bazate pe energie regenerabilă oferă astăzi un scut important împotriva scumpirilor, oficialii europeni avertizează că stabilitatea actuală nu este garantată pe termen lung, mai ales dacă tensiunile geopolitice continuă să escaladeze.

Recomandarea autorului

