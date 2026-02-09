Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un carusel cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 12 răniți

Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un carusel s-a prăbușit chiar la câteva ore după efectuarea unei inspecții.

Un om a murit și alte 12 persoane aflate în carusel au fost rănite.

Poliția locală, care a început investigația, a confirmat arestarea a doi suspecți. Autoritățile promit că operatorul caruselului va fi traș la răspundere.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 7 februarie 2026, în Faridabad.

Potrivit People, un polițist a făcut un sacrificiu suprem în salvarea civililor, a scris poliția locală pe X. Acesta a fost lovit de o parte a structurii prăbușite.

A fost transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic să-l salveze.

„Curajul și dedicația sa vor fi mereu amintite ca surse de inspirație”, a scris poliția locală pe rețeaua de socializare.

