De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România

Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost întrebat, luni, de un jurnalist Antena 3 CNN dacă Franța va majora numărul de trupe din România.

Ajuns la summitul Comunitatea Politică Europeană (CPE), organizat la Erevan, în Armenia, liderul de la Elysee a transmis că, în prezent, numărul trupelor din țara noastră este suficient, dar, Franța se va adapta la „orice situație“.

„Franța este o națiune-cadru pentru securitatea României și, prin urmare, ne vom asuma responsabilitățile. În prezent, efectivele pe care le avem sunt considerate suficiente, dar ne vom adapta la orice situație, desigur, în strânsă colaborare cu autoritățile din România; puteți conta pe Franța. Acesta este, în primul rând, un mesaj pentru noi înșine. Noi, europenii, ne construim propriile soluții.“, a transmis MAcron pentru Antena 3 CNN de pe covorul roșu de la Erevan. Sursă video: X/ @Elysee

În ceea ce privește o posibilă vizită în România, liderul francez a transmis că speră că se va întâmpla foarte curând.

Peste 40 de lideri europeni, printre care și președintele Nicușor Dan, se reunesc astăzi, 4 mai, la Erevan, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene.

