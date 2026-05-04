Volodimir Zelenski amenință parada de 9 mai de la Moscova. Ucraina ar putea viza evenimentul din Piața Roșie cu drone

Volodimir Zelenski a declarat luni că dronele ucrainene ar putea viza parada organizată în Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei, unul dintre cele mai simbolice evenimente ale rușilor, scrie Kyiv Post.

Aflat la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, președintele ucrainean a sugerat că Rusia nu mai este capabilă să-și proiecteze forța militară așa cum o făcea în alți ani.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă”, a spus Volodimir Zelenski. „Va fi prima dată în mulți, mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă!”.

„Și dronele ucrainene pot, de asemenea, să atace această paradă. Aceasta arată că nu mai sunt la fel de puternici ca înainte”, a declarat Zelenski.

În ceea ce privește perspectivele pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia, președintele ucrainean a precizat reporterilor că această vară ar putea fi decisivă pentru finalizarea conflictului.

„Această vară va fi momentul în care [Vladimir Putin] va decide ce va face în continuare: va extinde războiul sau va trece la diplomație. Și trebuie să-l împingem spre diplomație”, a spus Zelenski.

Aceste remarci ale liderului de la Kiev vin în contextul în care armata ucraineană a dezvoltat capabilități prin care dronele cu rază lungă de acțiune vizează infrastructura militară și energetică rusă, despre care Ucraina spune că au ca scop slăbirea capacității de luptă a Moscovei.

Săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri telefonice, Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump un armistițiu temporar cu Ucraina cu ocazia Zilei Victoriei, celebrată de ruși pe 9 mai. Președintele american a reacționat pozitiv la această propunere, potrivit consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov.

În același timp, Volodimir Zelenski i-a cerut echipei sale de pace să ceară clarificări negociatorilor lui Trump cu privire la „armistițiul” propus de Rusia în jurul datei de 9 mai. Zelenski a precizat că a vrut să afle care este adevăratul motiv al acestui armistițiu.

„Să aflăm ce este în joc mai exact: câteva ore de securitate pentru parada de la Moscova sau ceva mai mult”, a spus acesta pe rețelele de socializare.

Zelenski a reiterat că poziția Ucrainei este un armistițiu pe termen lung care ar asigura o securitate reală pentru civili și o pace durabilă.

