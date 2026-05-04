Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la noua operațiune anunțată de Trump în Strâmtoarea Ormuz

Sursă foto: Mediafax

Din Erevan, Armenia, președintele francez, Emmanuel Macron, s-a pronunțat cu privire la noua operațiune anunțată de Donald Trump pentru a debloca strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Elysee a asigurat că acest „proiect“, pe care îl consideră „neclar”, se va desfășura fără participarea Franței.

Aflat în prezent în Armenia pentru cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene, Emmanuel Macron a făcut apel luni, 4 mai, la redeschiderea strâmtorii Ormuz, printr-o acțiune „coordonată” între „Iran și Statele Unite”, relatează BFMTV.

Președintele francez s-a arătat sceptic față de noua inițiativă lansată de Donald Trump pentru a debloca această arteră strategică majoră, criticând un cadru considerat „neclar”.

Franța nu va participa la „Project Freedom”

Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la „Project Freedom” anunțat de Donald Trump pentru restabilirea navigației în strâmtoare. „Nu vom participa la ceva care nu este clar”, afirmă șeful statului.

În plus, după un weekend marcat de atacuri aeriene în Liban, președintele Franței consideră că respectarea armistițiului de către Israel este „esențială”. Ieri, armata israeliană a emis noi ordine de evacuare pentru localitățile situate dincolo de zona pe care o controlează în sudul țării.

„Acesta este angajamentul pe care l-au asumat părțile și spun acest lucru în numele suveranității, independenței Libanului și protecției populației civile”, a adăugat Macron.

Peste 40 de lideri europeni se reunesc astăzi, 4 mai, la Erevan, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene.

