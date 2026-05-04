Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez

Finlanda este îngrijorată de dronele ucrainene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică la postul de televiziune Yle că a discutat cu Volodimir Zelenski despre dronele care pătrund regulat în spațiul aerian al Finlandei.

Petteri Orpo a declarat situațiile în care dronele ucrainene pătrund în spațiul aerian al Finlandei ca fiind „inacceptabile”. Recent, finlandezii au raportat că două drone neidentificate au intrat pentru scurt timp în spațiul lor aerian în apropierea frontierei cu Rusia, în dimineața zilei de 3 mai.

Acest incident a coincis cu un presupus atac cu drone al armatei Ucrainei asupra regiunii Leningrad, o regiune din nord-vestul Rusiei, la granița cu Finlanda.

„Am subliniat că Finlanda susține Ucraina și înțelege dreptul acesteia de a se apăra”, a declarat Orpo pentru Yle despre conversația pe care a avut-o cu Volodimir Zelenski. „Cu toate acestea, nu este acceptabil ca spațiul aerian al Finlandei să fie încălcat și ca dronele să pătrundă în spațiul nostru aerian.”

Încă de la începutul acestei primăveri, Helsinki a identificat cel puțin patru încălcări ale spațiului aerian de către dronele ucrainene. Mai mult, armata finlandeză a găsit și o dronă care s-a prăbușit pe teritoriul ei în luna martie. La acel moment, Kievul a spus că Moscova ar putea devia intenționat aceste aparate ale Ucrainei către teritoriul NATO pentru a stârni tensiuni cu aliații săi.

Comentând discuțiile lor, Zelenski a declarat că el și Orpo au discutat despre un potențial acord de cooperare în domeniul tehnologiei dronelor și i-a mulțumit prim-ministrului finlandez pentru pachetul de ajutor pentru apărare de 300 de milioane de dolari.

Ucraina vizează ținte din interiorul Rusiei

Ucraina continuă să lanseze atacuri asupra țintelor strategice în interiorul Rusiei, iar distanțele de 1.500 de km în linie dreaptă reprezintă deja o realitate operațională. În luna februarie, dronele ucrainene au atacat rafinăria Ukhta din regiunea Komi a Rusiei, la aproximativ 1.750 de km de granița cu Ucraina. Dacă la începutul războiului, în anul 2022, ucrainenii puteau ataca ținte aflate la aproximativ 650 de kilometri, acum această rază de acțiune aproape că s-a triplat.

Kievul și-a intensificat atacurile în interiorul Rusiei în ultima perioadă cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele și porturile de petrol cu scopul de a paraliza cea mai mare resursă de finanțare a Moscovei pentru război – petrolul.

