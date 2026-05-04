OpenAI lucrează la propriul smartphone bazat pe inteligență artificială, care nu va rula prin aplicații. Când ar putea începe producția în masă

sursa foto: Envato

Compania își propune să creeze o experiență fără aplicații, bazată pe un agent de inteligență artificială care va rula atât pe mobil, cât și în cloud, scrie El Economista.

OpenAI lucrează la propriul smartphone în care Inteligența Artificială va juca un rol central. În acest scop, compania colaborează deja cu furnizori importanți din industrie, atât de procesoare, cât și de software.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a prezis de mult timp sosirea unor dispozitive inteligente personale care vor înlocui smartphone-urile și care vor permite o utilizare mai naturală prin conversație, cuprinzând toate aspectele vieții oamenilor.

În vreme ce acest dispozitiv este pe drum, compania de tehnologie intenționează să dezvolte propriul smartphone, deoarece acestea vor continua să fie cele mai utilizate dispozitive de consum în următorii ani, așa cum subliniază analistul Ming-Chi Kuo într-un articol distribuit pe X.

Astfel, OpenAI își propune să revoluționeze conceptul de smartphone, prezentând o integrare robustă a inteligenței artificiale, în conformitate cu dispozitivul personal pe care și l-a imaginat CEO-ul său, prin controlul complet asupra designului, de la hardware la software.

Pentru a realiza acest lucru, compania de tehnologie a început să colaboreze cu furnizori majori din industrie, precum MediaTek și Qualcomm pentru dezvoltarea procesoarelor și Luxshare pentru producție, potrivit analistului. Producția de masă este așteptată să înceapă în 2028.

Acest smartphone va oferi o experiență distinctă față de telefoanele mobile actuale, întrucât nu se va baza pe aplicații și va integra, în schimb, un agent de inteligență artificială, care va rula atât pe dispozitiv, cât și în cloud, în funcție de nevoile sarcinii respective.

