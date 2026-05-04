Reacția șefului NATO, după ce SUA au anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania: „Europenii au înțeles mesajul”

Țările europene au „înțeles mesajul” transmis de președintele american Donald Trump și se asigură acum că acordurile privind utilizarea bazelor militare sunt puse în aplicare, a declarat, luni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite Reuters.

Sursă video: El Mundo

„Da, a existat o oarecare dezamăgire din partea Statelor Unite, dar europenii au ascultat”, a declarat Rutte reporterilor în cadrul summitului Comunității Politice Europene din Armenia. „Acum se asigură că toate acordurile bilaterale privind staționarea trupelor sunt puse în aplicare”, a spus el.

Trump a acuzat unele țări NATO că nu fac suficient pentru a sprijini Statele Unite în conflictul cu Iranul. Ca un semn suplimentar al nemulțumirii sale față de aliații europeni, Statele Unite au anunțat, vineri, planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania.

Spania, stat membru al NATO, a declarat că bazele militare de pe teritoriul său nu pot fi utilizate în cadrul războiului cu Iranul. Însă Rutte a afirmat că alte țări membre ale NATO, precum Muntenegru, Croația, România, Portugalia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Franța și Germania, dau curs solicitărilor privind utilizarea bazelor și acordarea altor forme de sprijin logistic.

Rutte a mai afirmat că „din ce în ce mai multe” țări europene își pre-poziționează mijloace precum vânătoare de mine și dragoare de mine în apropierea Golfului, pentru a fi pregătite pentru „următoarea fază”.

Mai multe țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a participa la o misiune menită să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, odată ce războiul se va fi încheiat.

