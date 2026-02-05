ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea unui debitor.

Licitația va avea loc pe 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș, informează observatornews.ro.

Așadar, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare o garsonieră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș.

Tip imobil: apartament cu o cameră

Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie

Suprafaţă utilă: 32,20 mp

Loc de parcare inclus

Cote teren: 40/4521

Cote părţi comune: 366/10000

Adresă: Giroc, jud. Timiş

Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc

Preţ de pornire: 262.424 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-7/28.01.2026, 1023/28.01.2026.

Organizatorul precizează că persoanele interesate de această vânzare trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.

