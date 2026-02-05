Prima pagină » Actualitate » ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are

ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are

05 feb. 2026, 14:55, Actualitate
ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are
FOTO - ANAF

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea unui debitor.

Licitația va avea loc pe 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș, informează observatornews.ro.

Așadar, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare o garsonieră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș.

  • Tip imobil: apartament cu o cameră
  • Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie
  • Suprafaţă utilă: 32,20 mp
  • Loc de parcare inclus
  • Cote teren: 40/4521
  • Cote părţi comune: 366/10000
  • Adresă: Giroc, jud. Timiş
  • Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc
  • Preţ de pornire: 262.424 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-7/28.01.2026, 1023/28.01.2026.

FOTO – Caracter ilustrativ

Organizatorul precizează că persoanele interesate de această vânzare trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.

Autorul mai recomandă:

Orașul din România în care o garsonieră a ajuns să se vândă cu doar 4.000 euro în februarie 2026

Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor

O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud

Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

O femeie a vrut să vândă, cu doar 20 de dolari, un vas vechi care era abandonat în curtea casei, dar suma finală a fost uriașă. „E foarte neobișnuit”

Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
15:52
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
CONTROVERSĂ Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
15:49
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
FLASH NEWS Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
15:37
Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
15:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
REACȚIE Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
15:02
Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum le-a ajutat pe reginele termite pierderea de gene
FLASH NEWS Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
16:12
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
16:09
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
EXCLUSIV Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
16:00
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
FLASH NEWS Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
15:42
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
SCANDAL Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
15:40
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
SPORT Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby
15:40
Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

Cele mai noi

Trimite acest link pe