Decizie majoră a Comitetului Internațional Olimpic. Persoanele transgender nu vor mai participa în sporturile feminine

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat joi o decizie de a interzice femeilor transgender să mai participe în categoriile feminine la toate evenimentele olimpice. Această decizie marchează o schimbare majoră față de recomandările anterioare, care lăsau decizia la latitudinea fiecărei federații sportive, scrie Sky News.

Această măsură va intra în vigoare odată cu Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028 și se aplică tuturor sporturilor, atât pentru cele individuale, cât și pentru cele de echipă. De asemenea, restricțiile se extind și asupra sportivilor cu deficiențe de dezvoltare sexuală. În prezent, nu este clar câte femei transgender concurează la nivel olimpic. La Jocurile Olimpice de vară din 2024 nu a participat nicio persoană transgender.

În schimb, atleta Caster Semenya, dublă campioană olimpică, care suferă de o afecțiune medicală cunoscută sub numele de diferențe în dezvoltarea sexuală sau DSD, se numără printre persoanele afectate de această schimbare. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a precizat că această decizie se bazează pe dovezile științifice oferite de experții medicali, care arată că avantajele fizice ale bărbaților nu sunt eliminate complet prin suprimarea testosteronului.

„Bărbații experimentează trei vârfuri semnificative de testosteron: in utero, în mini-pubertate și începând cu pubertatea adolescentină până la vârsta adultă”, se arată în document. Acest lucru oferă bărbaților „avantaje de performanță individuală bazate pe sex în sporturi și evenimente care se bazează pe forță, putere și/sau rezistență”, a spus Kirsty Coventry.

Noile reguli impuse de Comitetul Internațional Olimpic se aliniază și cu ordinele executive emise de Donald Trump în Statele Unite privind accesul persoanelor transgender în sportul feminin.

