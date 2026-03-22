Decizie neașteptată a Germaniei la Curtea Internațională de Justiție: și-a retras sprijinul pentru Israel în dosarul de genocid

Guvernul din Germania a confirmat că și-a retras sprijinul pentru Israel în dosarul de genocid privind războiul din Fâșia Gaza, aflat pe rolul Curții Internaționale de Justiție. Decizia vine după ce anterior Berlinul anunțase că ia în calcul o astfel de intervenție, în urma sancțiunii deschise de Africa de Sud în decembrie 2023, conform Mediafax.

Decizie Motivată de un litigiu propriu

Un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe a declarat că această opțiune nu va mai fi folosită, deoarece Germania este implicată într-un proces separat la aceeași instanță.

„Suntem acum noi înșine parte într-un litigiu în fața Curții Internaționale de Justiție și, prin urmare, am decis să nu folosim această opțiune”, a spus Josef Hinterseher, citat sâmbătă de Times of Israel.

În 2024, Nicaragua a deschis un proces împotriva Germaniei la Curtea Internațională de Justiție, acuzând-o că a încălcat dreptul internațional prin sprijinul acordat Israelului în conflictul din Gaza.

Instanța a respins solicitarea de măsuri de urgență împotriva Germaniei, însă a permis continuarea procedurii. Printre cererile formulate se numără oprirea livrărilor de armament către Israel și reluarea finanțării pentru agenția ONU destinată refugiaților palestinieni.

Poziția oficială a Berlinului

Autoritățile germane au respins acuzațiile formulate atât de Africa de Sud, cât și de Nicaragua. Guvernul a descris acțiunea Africii de Sud drept nefondată și a susținut că reprezintă o utilizare politică a Convenția privind genocidul din 1948.

Întrebat dacă această decizie reflectă o schimbare de poziție față de acuzațiile de genocid, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că Germania respinge acuzațiile formulate împotriva sa, iar celelalte aspecte vor fi analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Dosarul aflat pe rolul Curtea Internațională de Justiție a atras poziții din partea a peste 18 state, care au transmis interpretări privind aplicarea Convenției privind genocidul.

Statele Unite au intervenit în sprijinul Israelului, susținând că acuzațiile fac parte dintr-o campanie de delegitimare. Alte state, inclusiv Islanda și Țările de Jos, au transmis poziții critice.

Israel a respins în mod repetat acuzațiile de genocid și a contestat competența instanței în acest caz.

