Prima pagină » Știri externe » Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”

Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”

18 oct. 2025, 13:22, Știri externe
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”

Prințul Andrew al Marii Britanii a fost de acord să renunțe la utilizarea titlului de Duce de York, a anunțat acesta într-un comunicat transmis prin intermediul Palatului Buckingham.

De asemenea, el va renunța la utilizarea onorurilor sale de Cavaler al Ordinului Regal Victorian (GCVO) și Cavaler Regal Companion al Preasfințitului Ordin al Jartierei, ceea ce înseamnă că singurul său titlu rămas va fi cel de prinț, pe care îl va păstra prin legătură de familie, deoarece s-a născut ca fiu al unei regine, scrie The Guardian.

„În discuțiile cu regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la munca Majestății Sale și a familiei regale. Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să pun datoria mea față de familia și țara mea pe primul loc. Îmi mențin decizia de acum cinci ani de a mă retrage din viața publică. Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite. Așa cum am spus anterior, neg cu fermitate acuzațiile împotriva mea”, se arată în comunicat.

Tehnic vorbind, Andrew va păstra titlul de duce, care poate fi înlăturat doar printr-un act al Parlamentului, dar nu îl va mai folosi. Titlul, în fapt, rămâne existent, dar inactiv, la fel ca titlul onorific ASR (Alteța Sa Regală).

Prințul Andrew ar fi discutat despre acest lucru cu Regele Charles

Se pare că decizia a fost luată de Andrew în strânsă consultare cu fratele său, Regele Charles, și ca recunoaștere a faptului că problemele sale personale au continuat să fie o distragere de la activitatea familiei regale în ansamblul său.

Potrivit presei britanice, regele este bucuros de rezultatul discuțiilor. Prințul William a fost, de asemenea, consultat, împreună cu alți membri ai familiei. Fosta soție a lui Andrew, Sarah, Ducesă de York, nu își va folosi nici ea titlul și va fi cunoscută pur și simplu sub numele de Sarah Ferguson. Titlurile celor două fiice ale lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, vor rămâne neafectate.

Acordul a fost încheiat după întâlniri la nivel înalt la Palatul Buckingham. Potrivit presei, există „îngrijorare” și „anxietate” în sânul Casei Regale cu privire la titlurile celor care cauzează un risc serios la adresa reputației familiei regale și a monarhiei britanice.

Acuzațiile despre Andrew sunt legate de relația sa Jeffrey Epstein și de unele detalii recente despre relația sa cu o persoană implicată în cazul spionilor chinezi din Marea Britanie.

Săptămâna aceasta, The Guardian a publicat extrase din memoriile postume ale acuzatoarei lui Andrew, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani. În carte, ea a susținut că prințul „credea că a avea relații sexuale cu mine era dreptul său din naștere”. Andrew a negat întotdeauna afirmațiile că ar fi avut relații sexuale cu Giuffre când aceasta avea 17 ani și a ajuns la un acord cu ea pentru o sumă de 12 milioane de lire sterline, fără a-și asuma răspunderea, într-o instanță civilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Poveste șocantă despre Prințul Andrew: „Credea că a face sex cu mine e dreptul său din naștere”

Virginia Giuffre, care îi acuza pe prințul Andrew și Jeffrey Epstein de agresiuni sexuale, s-a SINUCIS/Ce promisiune a făcut Donald Trump

Sursa foto: Profimedia

Citește și

ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
VIDEO Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”
12:30
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”
EXTERNE Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
12:25
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
FOTO-VIDEO Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
12:14
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
ANALIZA de 10 Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
10:00
Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă
POLITICĂ Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
13:57
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
13:36
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
ACTUALITATE Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
13:33
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori