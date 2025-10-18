Prințul Andrew al Marii Britanii a fost de acord să renunțe la utilizarea titlului de Duce de York, a anunțat acesta într-un comunicat transmis prin intermediul Palatului Buckingham.

De asemenea, el va renunța la utilizarea onorurilor sale de Cavaler al Ordinului Regal Victorian (GCVO) și Cavaler Regal Companion al Preasfințitului Ordin al Jartierei, ceea ce înseamnă că singurul său titlu rămas va fi cel de prinț, pe care îl va păstra prin legătură de familie, deoarece s-a născut ca fiu al unei regine, scrie The Guardian.

„În discuțiile cu regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la munca Majestății Sale și a familiei regale. Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să pun datoria mea față de familia și țara mea pe primul loc. Îmi mențin decizia de acum cinci ani de a mă retrage din viața publică. Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite. Așa cum am spus anterior, neg cu fermitate acuzațiile împotriva mea”, se arată în comunicat.

Tehnic vorbind, Andrew va păstra titlul de duce, care poate fi înlăturat doar printr-un act al Parlamentului, dar nu îl va mai folosi. Titlul, în fapt, rămâne existent, dar inactiv, la fel ca titlul onorific ASR (Alteța Sa Regală).

Prințul Andrew ar fi discutat despre acest lucru cu Regele Charles

Se pare că decizia a fost luată de Andrew în strânsă consultare cu fratele său, Regele Charles, și ca recunoaștere a faptului că problemele sale personale au continuat să fie o distragere de la activitatea familiei regale în ansamblul său.

Potrivit presei britanice, regele este bucuros de rezultatul discuțiilor. Prințul William a fost, de asemenea, consultat, împreună cu alți membri ai familiei. Fosta soție a lui Andrew, Sarah, Ducesă de York, nu își va folosi nici ea titlul și va fi cunoscută pur și simplu sub numele de Sarah Ferguson. Titlurile celor două fiice ale lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, vor rămâne neafectate.

Acordul a fost încheiat după întâlniri la nivel înalt la Palatul Buckingham. Potrivit presei, există „îngrijorare” și „anxietate” în sânul Casei Regale cu privire la titlurile celor care cauzează un risc serios la adresa reputației familiei regale și a monarhiei britanice.

Acuzațiile despre Andrew sunt legate de relația sa Jeffrey Epstein și de unele detalii recente despre relația sa cu o persoană implicată în cazul spionilor chinezi din Marea Britanie.

Săptămâna aceasta, The Guardian a publicat extrase din memoriile postume ale acuzatoarei lui Andrew, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani. În carte, ea a susținut că prințul „credea că a avea relații sexuale cu mine era dreptul său din naștere”. Andrew a negat întotdeauna afirmațiile că ar fi avut relații sexuale cu Giuffre când aceasta avea 17 ani și a ajuns la un acord cu ea pentru o sumă de 12 milioane de lire sterline, fără a-și asuma răspunderea, într-o instanță civilă.

Sursa foto: Profimedia