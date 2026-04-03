Declarații din cosmos de la echipajul misiunii Artemis II. Ce anunță astronauții după prima noapte pe orbita

Prima misiune cu echipaj uman către Lună după mai bine de 50 de ani începe să prindă contur în timp real. Nava Orion spacecraft, parte din programul Artemis program, a ajuns cu succes pe partea îndepărtată a Lunii, după ce a părăsit orbita Pământului. La bord se află patru astronauți: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen.

După prima noapte petrecută în spațiu, echipajul a oferit un interviu pentru ABC News, prin jurnalistul Gio Benitez.

Astronauții misiunii Artemis II, primul interviu din spațiu

Întrebați despre condițiile din navă, astronauții au mărturisit că temperatura a fost o provocare în primele ore.

„Este destul de frig și ne-am fi dorit să avem sacii de dormit cu temperatură mai joasă la noi. Dar, chiar înainte să înceapă acest eveniment PAO, mi-am scos căciula tricotată și sunt gata să o pun la loc. Dar Houston a lucrat cu noi pentru a schimba vitezele ventilatorului și valorile de referință ale temperaturii. Și am reușit să ne încălzim mult mai bine în ultima jumătate de zi. La ultimul nostru pui de somn înainte de TLI, ne-am simțit mult mai confortabil”, a spus pilotul Victor Glover.

Somnul în spațiu, „oarecum comic”

Comandantul Reid Wiseman a oferit cea mai vie descriere a primei nopți în imponderabilitate. După aproximativ 30 de ore în afara planetei, echipajul abia a reușit să doarmă în reprize scurte.

„Ei bine, să vedem. Deci am fost în afara planetei timp de, cam, 30 de ore și am avut două puiuri de somn foarte scurte. De fapt, tocmai ne-am adunat pentru prima noastră masă împreună în spațiu. Atât de ocupați am fost în ultima zi și jumătate. A fost un plan de zbor de început cu adevărat uimitor. Dar să dormi aici este oarecum comic. Christina a dormit cu capul în jos în mijlocul navei, cam ca un liliac suspendat de tunelul nostru de andocare. Victor a fost acolo unde este Jeremy acum. Are un colțișor drăguț înfipt acolo. Și apoi Jeremy a fost întins pe primul loc, iar eu am dormit sub ecrane, în caz că ceva nu merge bine. E mai confortabil decât ai crede. Și e plăcut să dormi din nou în imponderabilitate. De fiecare dată când ațipeam aseară, aveam imaginea că mă împiedicam de o bordură și mă trezeam. Așa că, corpul meu se reclimatizează. Au trecut câțiva ani de când am fost aici sus”, a spus și comandantul Reid Wiseman.

În cursul zilei de joi, 2 aprilie 2026, NASA a dat undă verde ca echipajul Artemis II să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună. Această misiune este un test care are menirea de a deschide o cale către o revenire pe solul lunar în 2028.

