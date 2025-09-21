Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul

Joi, Serbia a organizat o paradă militară de amploare în capitala Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de vânătoare, în ceea ce oficialii au descris ca fiind cea mai mare demonstrație de forță militară din istoria țării, relatează Mediafax.

Președintele Aleksandar Vucic a asistat la paradă, la care au participat aproximativ 10.000 de soldați, afirmând că demonstrația de forță subliniază capacitatea Serbiei de a-și apăra independența și suveranitatea și de a acționa ca factor de descurajare împotriva oricărui agresor străin. Serbia este înconjurată în mare parte de state membre NATO.

Colonele de soldați au mărșăluit prin cartierul New Belgrade al capitalei, în timp ce mulțimea flutura steaguri naționale și avioane survolau zona, potrivit Independent.

Evenimentul a prezentat atât arme produse intern, cât și lansatoare de rachete din Israel, drone achiziționate din Emiratele Arabe Unite, precum și tancuri furnizate de Rusia și sisteme antiaeriene din China, reflectând legăturile strânse ale Belgradului cu Moscova și Beijingul, în ciuda obiectivului său declarat de a adera la Uniunea Europeană.

Ce a atras atenția

Ceea ce a atras cel mai mult atenția experților militari a fost sistemul israelian PULS, o platformă versatilă de artilerie cu rachete capabilă să lanseze o gamă largă de muniții cu raze de acțiune și sarcini utile variabile. Raza sa de acțiune este de până la 300 de kilometri, ceea ce înseamnă că poate ajunge la majoritatea capitalelor balcanice.

O altă apariție surprinzătoare a fost cea a două avioane de vânătoare Rafale ale forțelor aeriene franceze. Serbia a comandat 12 astfel de avioane multifuncționale, care urmează să fie livrate în următorii ani.

Criticii au afirmat că parada a fost concepută mai puțin pentru a demonstra puterea armatei, cât pentru a consolida guvernarea populistă a lui Vucic, care a fost contestată de protestele studențești și de atenția internațională crescândă asupra puterii sale din ce în ce mai autoritare.

Liderii opoziției au acuzat guvernul că folosește armata ca instrument politic, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au remarcat că unii angajați ai statului au fost obligați să participe la paradă și au fost transportați cu sute de autobuze.

Sute de studenți și alți susținători ai opoziției, care de mai bine de 10 luni organizează proteste anticorupție împotriva lui Vucic și a guvernului său, au fost împiedicați de poliția anti-revoltă să se alăture celorlalți spectatori ai paradei.