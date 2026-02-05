Prima pagină » Știri externe » Deputat ucrainean, anchetat pentru delapidarea unor recolte din ferme de stat. Paguba se ridica la aproape un milion de dolari

Deputat ucrainean, anchetat pentru delapidarea unor recolte din ferme de stat. Paguba se ridica la aproape un milion de dolari

Ruxandra Radulescu
05 feb. 2026, 08:18, Știri externe
Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați într-un dosar pentru organizarea unei scheme de deturnare a producției agricole din mai multe ferme de stat, transmite Mediafax.

Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceștia ar fi provocat pierderi de aproape 30 de milioane de hrivne – aproximativ 800.000 de dolari – după sustragerea unor cantități mari de floarea-soarelui și porumb.

Anchetatorii susțin că schema ar fi fost pusă în practică în mai multe etape, începând cu anul 2021, și ar fi implicat conducerea unor unități agricole aflate în subordinea Academiei Naționale de Științe Agrariene a Ucrainei.

Aproape 2.400 de tone de culturi deturnate

Procurorii anticorupție au precizat că deputatul – care este deja judecat într-un alt dosar pentru o mită de 85.000 de dolari – a acționat împreună cu directorul unei ferme de cercetare și cu alți complici. Aceștia ar fi organizat recoltarea și transportul producției agricole către depozite private din regiunile Cernihiv și Poltava, situate în nordul și centrul Ucrainei, deși recolta ar fi trebuit să fie livrată către depozitele instituțiilor de stat.

„În total, au fost sustrase peste 990 de tone de semințe de floarea-soarelui și 1.400 de tone de porumb, cu o valoare estimată la 27,3 milioane de grivne”, au transmis anchetatorii.

Recoltele, disimulate prin acte false

Autoritățile susțin că schema a continuat și în 2022, când alte 203 tone de semințe de floarea-soarelui au fost transportate către depozite controlate de suspecți.

Pentru a ascunde faptele, volumul real al recoltei nu a fost trecut în documentele oficiale. „Pentru a disimula infracțiunea, cantitatea reală a producției agricole nu a fost reflectată în documentele de însoțire”, a comunicat NABU.

Delapidare de proporții

În dosar sunt vizați deputatul ucrainean, un consilier al Consiliului Regional Kiev, doi directori ai unor întreprinderi de stat din domeniul agricol și un complice. Toți sunt cercetați pentru delapidare în proporții deosebit de mari și pentru complicitate la deturnarea producției agricole.

