Criză fără precedent la Washington Post. Jeff Bezos lovește dur în redacție. O treime dintre angajați, concediați

Washington Post a concediat miercuri aproximativ o treime din angajați, desființând secția de sport a redacției, mai multe birouri externe și acoperirea editorială a publicațiilor de cărți. Decizia a stârnit reacții dure din lumea jurnalismului.

Washington Post a anunțat miercuri una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa recentă, concediind aproximativ o treime din personal.

Printre măsurile luate se numără eliminarea completă a secțiunii de sport, închiderea mai multor birouri din străinătate și renunțarea la acoperirea publicațiilor de carte, scrie Associated Press, citat de Mediafax.ro.

Redactorul executiv al publicației, Matt Murray, a descris decizia drept una „dureroasă, dar necesară”, motivând că ziarul trebuie să se adapteze schimbărilor tehnologice și noilor obiceiuri de consum ale cititorilor.

„Nu putem fi totul pentru toată lumea”, a transmis Murray într-o notă internă adresată angajaților.

Lovitură pentru presa americană

Schimbările au fost prezentate într-o întâlnire online la nivelul întregii companii, după care angajații au început să primească e-mailuri individuale prin care erau informați dacă posturile lor au fost sau nu eliminate.

Deși zvonuri despre concedieri circulau de mai multe săptămâni, amploarea reducerilor a fost un șoc pentru redacție, afectând aproape toate departamentele.

„Sunt vești devastatoare pentru oricine este interesat de jurnalismul din America și, de fapt, din întreaga lume. The Washington Post a fost atât de important în atâtea moduri, în ceea ce privește știrile, sportul și cultura”, a declarat Margaret Sullivan, profesoară la Universitatea Columbia și fost editorialist media la Washington Post și The New York Times.

Critici dure au venit și din interiorul instituției. Martin Baron, fost redactor-șef al ziarului sub actualul proprietar, miliardarul Jeff Bezos, a catalogat situația drept „un studiu de caz de distrugere aproape instantanee și autoprovocată a mărcii”.

Reacții au apărut și din zona politică. Nancy Pelosi a numit concedierile „parte a unui model reprobabil mai amplu”, avertizând că slăbirea redacțiilor afectează direct funcționarea democrației.

„O presă liberă nu își poate îndeplini misiunea dacă este lipsită de resursele de care are nevoie pentru a supraviețui”, a spus Pelosi.

Washington Post a pierdut abonați în ultimii ani, inclusiv pe fondul unor decizii editoriale controversate, precum retragerea susținerii pentru Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024, câștigate de Donald Trumpz

Dificultățile Washington Post contrastează puternic cu evoluția rivalului său tradițional, The New York Times, care a cunoscut o creștere semnificativă în ultimul deceniu, susținută de investiții în produse auxiliare precum Wirecutter și achiziția platformei The Athletic.

Recomandarea autorului:

Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de sute de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar?

Decizie de ultim moment în criza ICE din Minnesota. 700 de agenți de imigrare, retrași de urgență din Minneapolis la ordinul lui Trump