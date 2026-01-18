Prima pagină » Știri externe » Insula „bântuită” care a devenit atracție pentru turiști

18 ian. 2026, 21:10, Știri externe
Insula St Kilda care în prezent nu este locuită a pregătit pentru turiștii săi priveliști spectaculoase de pe falezele ei impresionante. Vizitatorii au și posibilitatea să se campeze peste noapte.

Arhipelagul scoțian, situat la 160 de kilometri de continent, prezintă cele mai înalte stânci maritime din Marea Britanie, însă a fost inclus pe lista celor mai „bântuite” linii de costă din Regatul Unit, relatează Express, citat de Libertatea.

Imagini fabuloase de pe teritoriul nelocuit

Acest arhipelag a fost locuit aproape 2.000 de ani, până în 1930, când ultimii 36 de locuitori au fost evacuați și mutați pe continent. Deși s-a pierdut modul lor de viață, au rămas urmele trecutului pe cele patru insule.

Fauna remarcabilă, stâncile dramatice și ecosistemul sălbatic au adus pentru St Kilda statutul de Patrimoniul Mondial UNESCO. An de an adăpostește în jur de un milion de păsări marine.

Insulele sunt administrate de National Trust of Scotland, care organizează excursii pentru turiști în lunile aprilie și septembrie, deși condițiile meteo nefavorabile duc frecvent la anulări.

Ce preț are o călătorie pe Insula St Kilda

O excursie de o zi costă aproximativ 280 de lire sterline de persoană și presupune o traversare cu barca de aproximativ trei ore din Insula Skye. Cei care vor să rămână peste noapte, costurile ajung până la aproximativ 500 de lire sterline, pentru că trebuie acoperită și întoarcerea.

St Kilda adăpostește unele dintre cele mai spectaculoase faleze din Marea Britanie, inclusiv Conachair, care atinge 427 de metri.

