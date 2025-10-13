Trei sferturi dintre ucraineni nu îl mai vor pe Volodimir Zelenski președinte după ce se încheie războiul, arată un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 19 septembrie – 5 octombrie.

De asemenea, 14% dintre respondenți spun că Zelenski ar trebui să fie urmărit penal.

„Există o așteptare clară pentru o nouă generație de lideri după încheierea conflictului”, a explicat Anton Hrușețki, directorul executiv al KIIS. El a precizat că mulți ucraineni preferă apariția unor figuri noi.

Sondajul evidențiază și percepțiile despre fostul președinte Petro Poroșenko. Doar 9% dintre ucraineni ar dori ca acesta să revină în fruntea statului sau să devină premier, iar 46% consideră că ar trebui să se retragă complet din politică.

În total, 45% dintre cei chestionați nu îi mai vor în politică nici pe Zelenski, nici pe Poroșenko după război, semn al unei dorințe puternice pentru reînnoirea clasei politice.

Nivelul de încredere față de Volodimir Zelenski nu s-a schimbat față de prima jumătate a lunii septembrie 2025, potrivit unui studiu realizat în țara vecină.

Potrivit studiului, 60% dintre ucraineni au încredere în el, 35% nu au încredere în el, în timp ce în prima jumătate a lunii septembrie cifrele corespunzătoare au fost de 59%, respectiv 34%, scrie Interfax.

Se observă că, după o scădere a încrederii între începutul lunii mai și începutul lunii august (inițial de la 74% la 65% la începutul lunii iunie și apoi la 58% la începutul lunii august), a avut loc o stabilizare, iar în ultimele două luni nivelul de încredere în președinte a fluctuat în marja de eroare. În același timp, deși nivelul de încredere este acum mai scăzut decât era în mai, este mai ridicat decât în ​​decembrie 2024.

Sursa foto: Profimedia