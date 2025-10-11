Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre livrările de rachete Tomahawk pentru Ucraina, relatează Axios. Decizia finală nu a fost încă luată, iar săptămâna viitoare o delegație ucraineană, condusă de Andrii Yermak, va sosi la Washington pentru a discuta cooperarea în domeniul securității.

Conform surselor Axios, convorbirea telefonică a durat aproximativ 30 de minute. Sursele mai spun că nu s-a luat nicio decizie finală.

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a scris Zelenski pe platforma socială X, descriind convorbirea drept „foarte pozitivă și productivă”.

Potrivit liderului ucrainean, cei doi au discutat despre „acorduri concrete” privind consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Zelenski a salutat, de asemenea, eforturile președintelui SUA de a media pacea în Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au contribuit la obținerea unui armistițiu între Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Casa Albă nu a comentat încă discuția dintre cei doi lideri.

RECOMANDAREA AUTORULUI: