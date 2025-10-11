Prima pagină » Știri politice » Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina

Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina

Olga Borșcevschi
11 oct. 2025, 18:19, Știri politice
Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre livrările de rachete Tomahawk pentru Ucraina, relatează Axios. Decizia finală nu a fost încă luată, iar săptămâna viitoare o delegație ucraineană, condusă de Andrii Yermak, va sosi la Washington pentru a discuta cooperarea în domeniul securității.

Conform surselor Axios, convorbirea telefonică a durat aproximativ 30 de minute. Sursele mai spun că nu s-a luat nicio decizie finală.

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a scris Zelenski pe platforma socială X, descriind convorbirea drept „foarte pozitivă și productivă”.

Potrivit liderului ucrainean, cei doi au discutat despre „acorduri concrete” privind consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Zelenski a salutat, de asemenea, eforturile președintelui SUA de a media pacea în Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au contribuit la obținerea unui armistițiu între Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Casa Albă nu a comentat încă discuția dintre cei doi lideri.

