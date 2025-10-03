Dezastru într-o zonă turistică din BULGARIA: Inundațiile au transformat un sat de vacanță într-un râu de noroi

Autoritățile bulgare au început evacuarea satului de vacanță Elenite, în contextul în care furtunile puternice continuă să lovească regiunea Burgas, determinând activarea sistemului BG-ALERT.

Peste 250 de litri de ploaie pe metru pătrat au căzut în zonă în ultimele 12 ore.

Volumul de precipitații, echivalent cu trei luni într-o perioadă scurtă de timp, a copleșit infrastructura locală și a contribuit la gravitatea inundațiilor. notează Novinite.

Râurile de noroi care au coborât din Balcani au măturat vehicule, pavilioane și facilități întregi, transformând zona într-un singur torent care curge rapid.

Relatări neconfirmate despre existența unor victime

Locuitorii și turiștii au fost instruiți să se mute imediat pe un teren mai înalt.

Se pare că unii oameni ar fi rămas blocați în clădiri, așteptând evacuarea.

Deși au apărut relatări despre victime, acestea nu au fost încă confirmate.

Unele probleme de lungă durată au înrăutățit impactul furtunii: sistemele de drenaj din Elenite și Sunny Beach sunt adesea blocate sau acoperite de construcții, iar în ultimii 20-30 de ani multe clădiri au fost construite direct în râpe, notează jurnaliștii din Bulgaria.

Peste zece echipe de pompieri se află la fața locului pentru a gestiona situația, dar resursele de care dispun autoritățile rămân limitate, doar pompierii fiind în prezent pe teren.

Inundațiile au dus la prăbușirea unui pod, ceea ce împiedică accesul în zonă.

Administrația Regională Burgas monitorizează îndeaproape evoluțiile și a solicitat sprijin suplimentar din partea Bazei Navale Atia pentru a ajuta la gestionarea crizei.

Foto: X / Free Europe

