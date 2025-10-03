Fenomen spectaculos la Marea Neagră, asemenea unei TORNADE. Unde a fost zărită

Un fenomen meteo rar a atras atenția localnicilor și turiștilor din orașul Tsarevo, Bulgaria, pe 3 octombrie. Deasupra Mării Negre s-a format o trombă marină, un vârtej spectaculos de aer și apă, asemănător unei tornade.

Imaginile surprinse arată coloana de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni.

Trombele marine apar atunci când mase de aer cald și rece se întâlnesc deasupra apei, iar vânturile creează un efect de rotație. De obicei, ele durează câteva minute și se disipă rapid, însă pot provoca daune dacă ating țărmul sau navele din apropiere.

Surse foto: Mediafax foto

