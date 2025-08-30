Prima pagină » Știri externe » Dezastrul provocat de uraganul KATRINA care a ucis peste 1.400 de oameni în urmă cu 20 ani, rămas întipărit în memoria americanilor

Dezastrul provocat de uraganul KATRINA care a ucis peste 1.400 de oameni în urmă cu 20 ani, rămas întipărit în memoria americanilor

30 aug. 2025, 21:20, Știri externe
Dezastrul provocat de uraganul KATRINA care a ucis peste 1.400 de oameni în urmă cu 20 ani, rămas întipărit în memoria americanilor

Considerat cel mai mare dezastru natural din istoria Statelor Unite ale Americii de la începerea mileniului al 3-lea,  uraganul Katrina a rămas în memoria americanilor. În urmă cu 20 de ani, ciclonul tropical de Categoria 5 format în Golful Mexic pe data de 23 august 2005,  a lovit coastele sudice ale Statelor Unite pe 29 august.

Au rezultat 1.392 de morți și distrugeri care au costat 125 de miliarde de dolari în statele americane Louisiana, Mississippi și Alabama.  Din cauza schimbărilor climatice, experții climatologi avertizează pentru Euronews că este o probabilitate crescută să mai fie uragane de tip Katrina.

Reconstrucția a fost anevoioasă

80% din suprafața orașului New Orleans și zonele învecinate au fost inundate. Între 100.000 și 150.000 de oameni au rămas în New Orleans, în ciuda ordinelor de evacuare. Cândva un magnet pentru turiștii din întreaga lume, datorită bucătăriei tradiționale, festivalului Mardi Gras și a muzicii jazz, metropola New Orleans a decăzut și nu și-a mai revenit niciodată la situația de dinainte.

Localnicii încă rememorează evenimentele și sunt în continuare supărați pentru că au fost luați prin surprindere de inundații, crezând că digul era finalizat. Apele s-au revărsat peste ei precum o cascadă. Mulți locuitori își amintesc cu durere când au pierdut totul (locuințele și apropiații) și au văzut cadavre de oameni care pluteau pe apă.

Președintele de atunci, George W. Bush, a sosit la New Orleans la două săptămâni după dezastru și le-a vorbit oamenilor despre reconstrucție.  Reconstrucția orașului a fost dificilă și îndelungată pentru New Orleans și alte orașe din Mississppi și Alabama, potrivit TVR.  Modul cum a răspuns administrația sa la gestionarea dezastrului  i-a dăunat popularității lui Bush. Președintele avea și așa de suferit de pe urma războiului din Irak.

Ajutoarele internaționale

Din fericire, ajutoarele internaționale n-au întârziat să apară de la Franța, Japonia, Coreea de Sud, Spania, Mexic, Canada, Germania și Marea Britanie, care au făcut donații, au trimis echipe de medici și au distribuit echipamente și provizii victimelor din cele trei state americane afectate.

China a ajutat SUA cu vreo 5 milioane de dolari și a oferit 1000 de corturi, 600 de generatoare și pături, iar Federația Rusă a ajutat cu echipamente de evacuare, sisteme de curățare a apei, un elicopter de salvare, două mașini speciale, 6 tone de apă potabilă și un echipaj de ajutorare, notează Radio Europa Liberă.

Chiar și Afganistanul a donat 100.000 de dolari victimelor uraganului, potrivit NBC, iar Irakul a donat 1 milion de dolari prin Semiluna Roșie.  BBC scrie că și Iranul era dispus să trimită cinci vase cu câte 20 milioane de barili de petrol către SUA, dar n-a putut din cauza sancțiunilor.  România n-a putut decât să aducă două echipe de experți medicali în SUA, arată lista de ajutoare publicată de Comisia Europeană.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: La 19 ani după uraganul Katrina, Louisiana este lovită de Francine

Citește și

EXTERNE Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
18:26
Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
EXTERNE AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
18:00
AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
EXTERNE Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace
17:48
Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace
FOTO Au apărut primele IMAGINI cu presupusul ucigaș al lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă
17:22
Au apărut primele IMAGINI cu presupusul ucigaș al lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă
EXTERNE Mutare-surpriză la Moscova. Cine este Igor Krasnov, FAVORITUL lui Putin pentru Curtea Supremă a Rusiei. „Prioritățile Kremlinului într-o altă lumină”
14:42
Mutare-surpriză la Moscova. Cine este Igor Krasnov, FAVORITUL lui Putin pentru Curtea Supremă a Rusiei. „Prioritățile Kremlinului într-o altă lumină”
FOTO Imagine șocantă de la locul CRIMEI, acolo unde a fost ucis fostul președinte al Parlamentului Ucrainei
14:21
Imagine șocantă de la locul CRIMEI, acolo unde a fost ucis fostul președinte al Parlamentului Ucrainei
Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Cancan.ro
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare. Admiratoarele roiau în jurul lui
Evz.ro
Viscri, transformat într-o adevărată perlă a Transilvaniei. Cât costă o locuință în satul care l-a cucerit pe Regele Charles
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut: "Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Astronomii au cartografiat petele stelare. Ce ascund de fapt?