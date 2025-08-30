Considerat cel mai mare dezastru natural din istoria Statelor Unite ale Americii de la începerea mileniului al 3-lea, uraganul Katrina a rămas în memoria americanilor. În urmă cu 20 de ani, ciclonul tropical de Categoria 5 format în Golful Mexic pe data de 23 august 2005, a lovit coastele sudice ale Statelor Unite pe 29 august.

Au rezultat 1.392 de morți și distrugeri care au costat 125 de miliarde de dolari în statele americane Louisiana, Mississippi și Alabama. Din cauza schimbărilor climatice, experții climatologi avertizează pentru Euronews că este o probabilitate crescută să mai fie uragane de tip Katrina.

Reconstrucția a fost anevoioasă

80% din suprafața orașului New Orleans și zonele învecinate au fost inundate. Între 100.000 și 150.000 de oameni au rămas în New Orleans, în ciuda ordinelor de evacuare. Cândva un magnet pentru turiștii din întreaga lume, datorită bucătăriei tradiționale, festivalului Mardi Gras și a muzicii jazz, metropola New Orleans a decăzut și nu și-a mai revenit niciodată la situația de dinainte.

Localnicii încă rememorează evenimentele și sunt în continuare supărați pentru că au fost luați prin surprindere de inundații, crezând că digul era finalizat. Apele s-au revărsat peste ei precum o cascadă. Mulți locuitori își amintesc cu durere când au pierdut totul (locuințele și apropiații) și au văzut cadavre de oameni care pluteau pe apă.

Președintele de atunci, George W. Bush, a sosit la New Orleans la două săptămâni după dezastru și le-a vorbit oamenilor despre reconstrucție. Reconstrucția orașului a fost dificilă și îndelungată pentru New Orleans și alte orașe din Mississppi și Alabama, potrivit TVR. Modul cum a răspuns administrația sa la gestionarea dezastrului i-a dăunat popularității lui Bush. Președintele avea și așa de suferit de pe urma războiului din Irak.

Ajutoarele internaționale

Din fericire, ajutoarele internaționale n-au întârziat să apară de la Franța, Japonia, Coreea de Sud, Spania, Mexic, Canada, Germania și Marea Britanie, care au făcut donații, au trimis echipe de medici și au distribuit echipamente și provizii victimelor din cele trei state americane afectate.

China a ajutat SUA cu vreo 5 milioane de dolari și a oferit 1000 de corturi, 600 de generatoare și pături, iar Federația Rusă a ajutat cu echipamente de evacuare, sisteme de curățare a apei, un elicopter de salvare, două mașini speciale, 6 tone de apă potabilă și un echipaj de ajutorare, notează Radio Europa Liberă.

Chiar și Afganistanul a donat 100.000 de dolari victimelor uraganului, potrivit NBC, iar Irakul a donat 1 milion de dolari prin Semiluna Roșie. BBC scrie că și Iranul era dispus să trimită cinci vase cu câte 20 milioane de barili de petrol către SUA, dar n-a putut din cauza sancțiunilor. România n-a putut decât să aducă două echipe de experți medicali în SUA, arată lista de ajutoare publicată de Comisia Europeană.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: La 19 ani după uraganul Katrina, Louisiana este lovită de Francine