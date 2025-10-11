Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori

La prima paradă militară majoră din ultimii doi ani, dictatorul coreean Kim Jong-un a prezentat, într-o mare paradă la Phenian, noua rachetă balistică intercontinentală a țării. Potrivit presei germane, racheta ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite ale Americii.

Agenția de știri de stat KCNA a lăudat racheta Hwasong-20 într-un raport, numind-o „cel mai puternic sistem strategic de arme nucleare”.

Rachetele balistice intercontinentale sunt considerate cele mai importante vehicule de lansare,

Racheta „Hwasong-20” fiind capabilă să ajungă în SUA, notează cotidianul german Bild.

Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, prezent la paradă

Parada militară din Piața Piața Kim Ir-sen a marcat cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la guvernare.

Printre spectatori s-au numărat premierul chinez Li Qiang, fostul președinte rus și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, precum și secretarul general al Partidului Comunist din Vietnam, To Lam. O fotografie îi arăta pe cei trei stând lângă Kim, salutând spectatorii care îi aclamau.

Cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală a Coreei de Nord

La începutul acestui an, Coreea de Nord a anunţat că o nouă rachetă cu tracţiune mare, care ar urma să propulseze racheta, a trecut testele finale.

Între timp, apariţia rachetei Hwasong-20 cu capacitate nucleară a fost o premieră. Este cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală a Coreei de Nord.

Pe de altă parte, scrie CNN, este posibil ca ceea ce s-a văzut la parada militară de vineri să fi fost doar un container de transport al armei, aşezat pe un vehicul de transport, întrucât Phenianul nu a anunţat încă teste de zbor, scrie și News.ro.