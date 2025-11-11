Prima pagină » Știri externe » „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare

11 nov. 2025, 16:37, Știri externe
Sursă foto: Mediafax

Sean „Diddy” Combs profită de timpul petrecut în închisoare pentru a se vindeca atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Potrivit unor documente obținute de CBS News, rapperul lucrează în capela penitenciarului, ca asistent al preotului, și s-a înscris și într-un program intensiv de tratament pentru dependența de droguri.

Se pare că magnatul hip-hop a pus mâna pe unul dintre cele mai dorite joburi de la închisoarea Fort Dix din New Jersey. Un fost angajat al închisorii a declarat pentru CBS News că sarcinile variază, dar, de obicei, deținuții întrețin biblioteca religioasă a capelei, fac curățenie în birou și ajută la ținerea unor evidențe.

Publicistul lui Combs, Juda Engelmayer, a declarat pentru CBS News: „Lucrează în biblioteca capelei, unde descrie mediul ca fiind cald, respectuos și plin de satisfacții”.

Ceea ce face ca această funcție să fie deosebit de dorită este prestigiul pe care îl are în cadrul închisorii, a spus angajatul. Aceasta îi permite deținutului să lucreze într-un birou privat, adesea cu aer condiționat, iar capelanii aduc frecvent mâncare pentru slujbele religioase, care poate fi împărțită cu asistentul.

Potrivit unui ofițer corecțional care a lucrat în închisori federale mai bine de 20 de ani, capela este unul dintre singurele locuri unde deținuții se pot aduna liber.

Preoții pot, de asemenea, să le permită asistenților lor să pregătească o listă cu deținuți au voie să părăsească celula pentru a merge la programe sau vizite medicale. Asistenții își pot adăuga conexiunile sau prietenii pe listă.

Combs, care a spus că a fost crescut în religia catolică, a vorbit public despre faptul că nu se identifică cu nicio confesiune anume, deși în ultimii ani l-a menționat pe Dumnezeu de mai multe ori. În 2017, a scris pe rețelele de socializare: „Dumnezeu ne pune pe toți să îndurăm anumite lucruri dintr-un motiv”. De asemenea, a citat din Biblie în sala de judecată în timpul procesului său.

„Diddy” este la reabilitare după gratii

Rapperul participă la un program de reabilitare în spatele gratiilor, care i-ar putea reduce pedeapsa cu până la un an, a declarat purtătorul său de cuvânt, Juda Engelmayer.

„Domnul Combs este un participant activ în Programul rezidențial pentru abuzul de droguri (RDAP) și a luat în serios procesul de reabilitare încă de la început”, a spus Engelmayer. „Este pe deplin implicat în munca sa, concentrat pe dezvoltare și dedicat schimbării pozitive.”

Finalizarea programului de reabilitare ar putea însemna o reducere a pedepsei de un an, deși s-ar confrunta în continuare cu cinci ani de supraveghere.

Magnatul muzical a fost condamnat pe 3 octombrie la 50 de luni de închisoare în urma condamnării sale pentru două capete de acuzare. I s-au acordat credite pentru 14 luni de închisoare executate înainte de pronunțarea sentinței.

