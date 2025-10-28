Rapperul Sean „Diddy” Combs va ieși din închisoare mai devreme decât era de așteptat. Potrivit unui document, publicat de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, starul în vârstă de 55 de ani urmează să fie eliberat pe data de 8 mai 2028, mai devreme cu un an decât era prevăzut inițial.

Conform sursei citate, pedeapsa lui Diddy ar putea fi redusă cu 12 luni dacă cererea avocatului său de a fi transferat într-un penitenciar din New Jersey (Fort Dix n.r.) cu un regim de securitate mai puțin strict este aprobată și dacă este acceptat și finalizează cu succes un Program pentru Abuzul de Droguri, ce presupune o perioadă de tratament de 9-12 luni, oferit de Biroul Federal al Penitenciarelor pentru deținuții cu probleme de abuz de substanțe, transmite ABC News.

Reamintim că magnatul hip-hop a fost condamnat în urmă cu dor trei săptămăni (3 octombrie 2025 n.r.) la 50 de luni de închisoare, patru ani și două luni, mai exact, după ce a fost găsit vinovat pentru acuzații legate de prostituție, care le-au implicat pe două dintre fostele sale iubite.

Combs a primit și o amendă de 500.000 de dolari americani, maximul posibil, pentru infracțiuni federale legate de prostituție.

Judecătorii au decis, totodată, că artistul va fi plasat sub supraveghere timp de cinci ani, după ce își va ispăși pedeapsa din închisoare.

Procurorii federali ceruseră ca Diddy să fie condamnat la cel puțin 11 ani și trei luni de închisoare. Avocații lui, pe de altă parte, au cerut judecătorului să-l condamne la cel mult 14 luni, ceea ce ar fi dus la eliberarea sa aproape imediată, deoarece acesta a executat deja aproape 13 luni într-o închisoare din Brooklyn.

În timpul procesului, Combs și-a cerut iertare pentru acțiunile sale.

„Unul dintre cele mai grele lucruri pe care a trebuit să le gestionez a fost să tac. Să nu pot exprima cât de rău îmi pare pentru acțiunile mele”, a spus Combs în declarația sa în fața instanței. „Vreau să-mi cer din nou scuze personal față de Cassie Ventura (fosta sa parteneră n.r.) pentru orice rău sau durere pe care i-am cauzat-o – emoțional sau fizic.”

Combs a numit conduita sa „dezgustătoare, rușinoasă și bolnavă”.

Sean „Diddy” Combs se află în prezent după gratii la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York.

