Tradiționala „fotografie de familie” de la reuniunea miniștrilor de externe ai G20 din Atlanta, SUA, a fost complet anulată din cauza unui boicot diplomatic masiv îndreptat împotriva ministrului de externe rus, Serghei Lavrov. În replică, diplomatul rus a sugerat că oficialii europeni suferă de fobie indusă și sunt mai preocupați de aspectele de imagine decât de rezolvarea problemelor economice și geopolitice de pe agenda globală.

Numeroși diplomați europeni și oficiali din state membre G20 precum Regatul Unit, Germania și Australia au refuzat categoric să fie fotografiați în același cadru cu Serghei Lavrov. Pentru a-și impune decizia, aceștia au amenințat că vor părăsi evenimentul dacă reprezentantul Moscovei va apărea în imagine.

Mai mult, un oficial britanic a subliniat că Regatul Unit își menține politica strictă de a nu purta dialoguri bilaterale directe și de a nu valida prin imagini oficiale prezența miniștrilor ruși, ca urmare a agresiunii continue din Ucraina.

Pentru a calma spiritele și a evita momentele controversate, secretarul de stat Marco Rubio a luat decizia radicală de a anula definitiv secțiunea foto oficială.

Ca răspuns la izolarea diplomatică evidentă și la anularea fotografiei, Serghei Lavrov și delegația rusă au adoptat o atitudine ironică. Lavrov a minimizat total importanța momentului și a sugerat în fața presei că diplomații europeni suferă de fobie indusă și sunt mai preocupați de aspectele de imagine și de PR decât de problemele reale din întreaga lume.

Presa rusă a încercat să întoarcă situația în avantajul ei și a catalogat acest refuz al liderilor europeni drept o dovadă de „slăbiciune” și „imaturitate diplomatică”.